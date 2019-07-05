15:39 (мск), источник: Ведомости
Задержанных сотрудников ФСБ подозревают в разбойном нападении
По данным «Ведомостей», они отняли более 100 млн рублей у клиента банка.
«Ведомостям» стали известны подробности дела против шести сотрудников ФСБ, о задержании которых 5 июля сообщили источники РБК и «Ведомостей».
По словам источника в банковских кругах, сотрудников ФСБ подозревают в разбойном нападении (ст. 162 Уголовного кодекса), а не хищении, как сообщалось ранее. Как утверждает собеседник, 10 июня подозреваемые совершили нападение на предпринимателя, который принес в один из банков 136 млн руб., чтобы внести их на депозит.
Источник «Ведомостей» в правоохранительных органах подтвердил, что задержанные сотрудники подозреваются в завладении денежными средствами путем разбойного нападения. По его словам, задержанные незаконно завладели более 100 млн руб. По данным источников РБК, офицеры ФСБ инсценировали в банке обыск по поддельному постановлению.
Позже
О том, что шестеро сотрудников ФСБ были задержаны 4 июля, ранее сообщил РБК. Источник «Ведомостей», близкий к ФСБ, эту информацию подтвердил. По его данным, речь идет о четверых сотрудниках Центра спецназначения ФСБ (куда входят управления «А» и «В», известные также как «Альфа» и «Вымпел»), а также двух сотрудниках службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ.
Официально эта информация не подтверждалась. «Ведомости» запросили комментарий у ФСБ.