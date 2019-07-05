Суд арестовал помощника уральского полпреда президента по обвинению в госизмене

«Суд постановил: избрать в отношении Воробьева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 4 сентября 2019 года», — огласила решение судья Елена Канева (цитата по «Интерфаксу»).
Заседание суда по ходатайству прокурора, поддержанного следователем и стороной защиты, включая самого Александра Воробьева, прошло в закрытом режиме.
Господину Воробьеву инкриминируется ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Он был задержан сотрудниками ФСБ вчера, 4 июля. Сегодня Александр Воробьев был доставлен в суд по ходатайству следствия об аресте задержанного. Обстоятельства уголовного дела, подозреваемым по которому проходит помощник полпреда, остаются неизвестны.
Согласно информации, размещенной на сайте УФО, Александр Воробьев с 2010 по 2017 год находился на руководящих должностях в правительстве Калининградской области. В 2017 году он был назначен федеральным инспектором по Республике Карелия. С января 2018 года работал в должности руководителя аппарата помощника президента России Николая Цуканова, назначенного впоследствии полпредом УФО. В июле 2018 года господин Воробьев был назначен помощником полпреда президента в УФО.
В 2018 году господин Воробьев отмечен благодарностью и благодарственным письмом президента Владимира Путина.