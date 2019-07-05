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17:28 (мск), источник: РИА Новости

Польский суд экстрадириует в Россию совладельца «Зимней вишни»

ВАРШАВА, 5 июл — РИА Новости. Польский суд решил экстрадировать в Россию скрывшегося от следствия экс-гендиректора основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ «Зимняя вишня» и совладельца комплекса Вячеслава Вишневского, сообщила РИА Новости пресс-служба Окружного суда Варшавы.

Источник: РИА Новости

Ранее Вишневский был арестован в Польше по запросу России.

«По делу Вячеслава В. (польское законодательство не позволяет называть полной фамилии участников следственных и судебных действий) информируем, что окружной суд Варшавы издал постановление о юридической допустимости выдачи разыскиваемого Российской Федерации», — говорится в сообщении.

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Это постановление было обжаловано адвокатом Вишневского. «Апелляционный суд Варшавы не удовлетворил жалобы и оставил в силе обжалованное постановление, которое таким образом вступило в законную силу», — уточнили в Окружном суде.

Суд передал дело министру юстиции, который примет окончательное решение об экстрадиции.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них — дети. В рамках уголовного дела арестованы 15 человек. Среди обвиняемых — собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.

В действиях Вишневского следствие усматривает признаки преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки).

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