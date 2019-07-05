21:49 (мск), источник: ТАСС
Владельца перевернувшегося в Черном море прогулочного судна задержали
КРАСНОДАР, 5 июля. /ТАСС/ — На борту судна находились 43 человека, двое погибли.
Владелец прогулочного судна, перевернувшегося в Черном море, задержан для проведения следственных действий, подтвердили ТАСС в пятницу в главке МВД по Краснодарскому краю.
Ранее о задержании владельца судна сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
«Задержан владелец судна, мужчина 1977 года рождения, житель Ставропольского края, его доставят в отдел полиции города Туапсе, где с ним будут проводить дальнейшие следственные действия», — сказали в полиции.
При ЧП с прогулочным судном около населенного пункта Джубга Краснодарского края, по последним данным, погибли два человека. Всего на борту судна находились 43 человека, выжившие, по предварительным данным, не нуждаются в госпитализации.