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21:49 (мск), источник: ТАСС

Владельца перевернувшегося в Черном море прогулочного судна задержали

КРАСНОДАР, 5 июля. /ТАСС/ — На борту судна находились 43 человека, двое погибли.

Владелец прогулочного судна, перевернувшегося в Черном море, задержан для проведения следственных действий, подтвердили ТАСС в пятницу в главке МВД по Краснодарскому краю.

Ранее о задержании владельца судна сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

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«Задержан владелец судна, мужчина 1977 года рождения, житель Ставропольского края, его доставят в отдел полиции города Туапсе, где с ним будут проводить дальнейшие следственные действия», — сказали в полиции.

При ЧП с прогулочным судном около населенного пункта Джубга Краснодарского края, по последним данным, погибли два человека. Всего на борту судна находились 43 человека, выжившие, по предварительным данным, не нуждаются в госпитализации.

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