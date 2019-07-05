Уголовное дело возбуждено после аварии с катером под Туапсе

Как отмечает «Интерфакс», дело возбудили по факту ненадлежащего оказания услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
Ранее владелец прогулочного катера дал объяснения следователям.
Владелец обвинил в произошедшем погодные условия и налетевший ветер.
Он уточнил, что перевернувшееся судно — двухкорпусный катер типа «Атолл», на котором проводят морские экскурсии. Капитан перевернувшегося катамарана скрылся.
Трагедия произошла в пятницу, 5 июля, в 17:50 по местному времени в акватории Черного моря, на удалении около 100 метров от береговой линии. По разным данным, всего на борту катамарана находилось от 37 до 43 человек. Два человека погибли. Основная версия произошедшего — перегруз судна.