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03:03 (мск), источник: Интерфакс

МВД возбудило второе дело по статье о криминальных «авторитетах»

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU — Следствие МВД возбудило уголовное в отношении криминального «авторитета» по новой статье УК РФ об ответственности за занятие высшего положения в преступной иерархии. Это второе уголовное дело по статье 210.1 УК РФ после ее вступления в силу.

По материалам Главного управления уголовного розыска МВД России в отношении одного из лидеров криминальной среды, уроженца Грузии Джумбера Байрамиди (известен как «Бончо») возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных статьей 210.1 УК РФ, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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В ходе предварительного расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного статьей 163 УК РФ (вымогательство) в отношении подозреваемого Тверской районный суд Москвы заключил его под стражу заочно. По словам Волк, в феврале текущего года он объявлен в международный розыск. По некоторым данным, сейчас он находится в Греции.

По данным полиции, в 2008 году Байрамиди лишили регистрации в Липецкой области и изъяли у него паспорт СССР. Через криминальные связи он получил новый поддельный документ с московской регистрацией.

В 2009 году его задержали в подмосковных Химках и осудили за незаконное хранение наркотиков и подделку документов. Байрамиди отбывал наказание до 2014 года.

Оперативники главного управления уголовного розыска МВД России установили, что фигурант дела имеет высокий статус в криминальной среде.

Задержанный является «вором в законе». Он контролировал преступную группу, занимающуюся квартирными кражами, угонами и кражами из автомобилей.

В главке рассказали, что эта группа оказывала серьезное влияние на криминогенную ситуацию в Центральном федеральном округе.

Президент РФ подписал закон об ужесточении наказания для «воров в законе» 1 апреля. Уголовный кодекс дополнился статьей «занятие высшего положения в преступной иерархии», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет с возможным штрафом до 5 млн рублей. Закон исключает возможность условного осуждения.

Первый подозреваемый по делу о занятии высшего положения в криминальной иерархии был арестован в конце мая в Томске.

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