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12:03 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

После «К» пришли за «А» и «В»

Аресты в ФСБ становятся привычным делом.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Неожиданное продолжение получило расследование в отношении начальника 2-го, «банковского», отдела управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ полковника Кирилла Черкалина и двух его экс-сослуживцев, обвиняемых во взяточничестве и мошенничестве. Теперь под следствием оказались еще двое предполагаемых разбойников из того же отдела, компанию которым составили сразу четверо бойцов антитеррористического центра ФСБ.

В минувший четверг в закрытом режиме Московский окружной военный суд рассмотрел ходатайства следователя столичного военного следственного управления (ВСУ) Следственного комитета России подполковника Долгова об избрании мер пресечения в отношении семи сотрудников ФСБ, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 162 УК — разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере.

По данным источника «Ъ», слушания, которые вели трое судей, начались около часа дня, а закончились в двенадцатом часу ночи.
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Из трех сотрудников управления «К» и четырех спецназовцев остаться на свободе не удалось никому — офицеров Урусова, Чиквина, Варчука, Жарова и Оболенского судьи отправили в СИЗО, а в отношении еще двоих, Маргиева и Капышкина, признавших свою вину, ограничились домашними арестами с максимально возможными в таких случаях запретами. Причем меры пресечения были избраны на один месяц — до августа, поскольку их ограничили сроком расследования скандального уголовного дела, который затем наверняка будет продлен.

По версии следствия, сотрудники управления «К» СЭБ ФСБ взяли под контроль компанию, якобы занимавшуюся обналичиванием денежных средств.

Причем обнальную площадку раскрыли сами же чекисты, но материалы на возбуждение уголовного дела по ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность) передавать в полицию не стали, очевидно получая от нее откаты.

По некоторым данным, налаженная схема начала давать сбои в апреле, когда по материалам УСБ ФСБ задержали, а потом арестовали начальника 2-го, «финансового», отдела управления «К» Кирилла Черкалина, его предшественника на этом посту Дмитрия Фролова и еще одного бывшего чекиста Андрея Васильева.

Полковника Черкалина вначале обвинили в получении взяток на сумму $850 тыс., а двух других чекистов — в мошенничестве в отношении известного столичного застройщика Сергея Гляделкина, который под угрозой уголовного преследования был вынужден отдать им долю в уставном капитале ООО «Юрпромконсалтинг», оцениваемую в 490 млн руб.
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Позже следователи объединили расследования, придя к выводу, что и полковник Черкалин имел отношение к махинациям. Отметим, что у фигурантов этого дела изъяли деньги и акции на общую сумму более 11 млрд руб., происхождение которых пока не установлено.

При этом в самом управлении «К» начались всевозможные проверки, поэтому его сотрудникам стало не до опекаемых ими финансистов.

Когда ситуация несколько успокоилась, чекисты, по версии следствия, решили разобраться со своими подопечными, пригласив для участия в акции трех спецназовцев из «Альфы» Урусова, Маргиева и Оболенцева, а также бойца «Вымпела» Капышкина.

Последние забрали из офиса всю наличность — около 140 млн руб., которую перевезли в квартиру одного из чекистов в центре Москвы.
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Как утверждают источники «Ъ», пострадавшие финансисты обратились в ближайшее отделение полиции с заявлением о разбое. К расследованию возбужденного уголовного дела подключились специалисты МУРа, которые и выяснили, что к нападению имели отношение сотрудники спецслужбы.

После этого расследование передали в ВСУ по Москве, а в операции по задержанию подозреваемых приняли участие сотрудники УСБ ФСБ, а также коллеги спецназовцев из групп антитеррористического центра «А» и «В».

По данным собеседника «Ъ», если в деле спецназовцев, скорее всего, останется только «разбойная» статья, то выходцев из управления «К» подозревают еще и в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) в отношении финансистов.

При этом, по некоторым данным, только арестами семи фигурантов расследование может не ограничиться — на причастность к мошенничеству и разбою проверяется генерал-майор из еще одной службы ФСБ.

При этом если для управления «К» аресты уже становятся привычным делом, то за всю 45-летнюю историю подразделений антитеррористического центра ФСБ это первое расследование, фигурантами которого стали сразу четверо действующих офицеров.

Николай Сергеев

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19 мая© Ньюстюб
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