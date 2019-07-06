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05:28 (мск), источник: Интерфакс

Обвинители США потребовали у наркобарона 12 миллиардов долларов

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU — Бывшему главе мексиканского наркокартеля также грозит пожизненное заключение.

Источник: AP 2019

Федеральное обвинение потребовало у мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана по прозвищу Эль Чапо (Коротышка) выплатить в государственную казну $12,6 миллиарда, сообщил телеканал CNN.

По информации обвинителей, такая сумма представлена по оценке собственности, которую Гусман приобрел, занимаясь торговлей наркотиками.

Защита наркобарона утверждает, что у него просто нет таких денег.

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Согласно материалам судебного процесса, обвинители не обязаны доказывать, что у виновного есть необходимая сумма денег. Штраф рассматривается как часть процесса наказания.

Свидетели, среди которых есть бывшие торговые партнеры Гусмана, рассказали, что продавали килограмм кокаина в Нью-Йорке за 35 тысяч долларов. Килограмм героина они могли продать в любом штате примерно за $55 тысяч.

Хоакин Гусман долгое время возглавлял наркокартель «Синалоа». В феврале его признали виновным в организации преступной группировки, торговле наркотиками и побегах. Сейчас он находится в заключении в федеральной тюрьме Манхэттена. Ему грозит пожизненный срок без права на условно-досрочное освобождение. Ожидается, что наказание начнет действовать 17 июля.

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