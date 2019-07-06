05:28 (мск), источник: Интерфакс
Обвинители США потребовали у наркобарона 12 миллиардов долларов
Москва. 6 июля. INTERFAX.RU — Бывшему главе мексиканского наркокартеля также грозит пожизненное заключение.
Федеральное обвинение потребовало у мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана по прозвищу Эль Чапо (Коротышка) выплатить в государственную казну $12,6 миллиарда, сообщил телеканал CNN.
Защита наркобарона утверждает, что у него просто нет таких денег.
Согласно материалам судебного процесса, обвинители не обязаны доказывать, что у виновного есть необходимая сумма денег. Штраф рассматривается как часть процесса наказания.
Свидетели, среди которых есть бывшие торговые партнеры Гусмана, рассказали, что продавали килограмм кокаина в
Хоакин Гусман долгое время возглавлял наркокартель «Синалоа». В феврале его признали виновным в организации преступной группировки, торговле наркотиками и побегах. Сейчас он находится в заключении в федеральной тюрьме Манхэттена. Ему грозит пожизненный срок без права на