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07:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Владельцев перевернувшегося под Туапсе катера упрекнули в жадности

Прогулочный катер, который перевернулся под Туапсе, был перегружен. Об этом рассказал руководитель компании-изготовителя судна и разработчик его проекта Дмитрий Сребный, передает ТАСС.

По его словам, судно было построено в 2008 году, его вместимость, согласно проекту, — 12 человек, включая членов экипажа.

На судно длиной 10,7 м и шириной 3,7 м можно взять максимум 20 человек, но перегруз в четыре раза — более 40 человек на борту — это критично, перебор.
Дмитрий Сребный
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Сребный подчеркнул, что гарантия на катер составляла шесть лет, а по истечении этого срока оно должно было быть утилизировано. Первый владелец продал судно восемь лет назад, после чего на нем провели ремонт. Покупатель убрал водонепроницаемые переборки и надстроил вторую палубу, что небезопасно выполнять на катере шириной менее шести метров. В связи с этим угол устойчивости уменьшился.

«Надводный борт по корме составлял сантиметров 30, если на него принять трехкратный перегруз, то кормовая часть просядет и станет в уровень с водой (…): на борт зашла вода, на второй палубе началась паника», — пересказал свою версию произошедшего руководитель.

Он заключил, что жадность новых владельцев судна закрыла им глаза на судоходные качества.

Трагедия произошла в пятницу, 5 июля, в 17:50 по местному времени в акватории Черного моря, на удалении около 100 метров от береговой линии. Два человека погибли. Основная версия произошедшего — перегруз судна. Возбуждено уголовное дело.

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