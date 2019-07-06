07:46 (мск), источник: РИА Новости
В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 7,1
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 7,1, сообщает
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 7,1, сообщает
По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения располагался в 193 километрах севернее
Ok so #SoCal had another #earthquake and I actually got a video of my pool this time #SoCalEarthquake pic.twitter.com/asBEBwvkIm— RyanHickernell (@HickernellRyan) 6 июля 2019 г.
По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 7,1, очаг залегал на глубине 0,9 километра.
WATCH: The moment the earthquake was felt at the Morongo Casino in Cabazon, California pic.twitter.com/D5Cj42NHlV— BNO News (@BNONews) 6 июля 2019 г.
Информации о разрушениях и жертвах пока нет.
Это второе землетрясение в этом регионе за последние дни. Четвертого июля там произошло землетрясение магнитудой 6,6. Эпицентр подземных толчков располагался в 18 километрах к