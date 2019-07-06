Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Видео с исчезающими под мостом машинами взорвало соцсети
Барановская в роскошном вечернем платье очаровала фанатов
Воспаление мозга заставило британку забыть день своей свадьбы
Амстердам отказался принимать «Евровидение 2020»
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Ждать ли россиянам нового скачка цен на бензин Истек срок соглашения между правительством и нефтяными компаниями о заморозке цен
Как выглядит самая красивая бабушка мира
Реакция Мэй на гибель моряков-подводников
Амстердам отказался принимать «Евровидение 2020»
Кончаловского удивил Путин, подаривший Папе Римскому его фильм
Жители Донбасса рукоплескали словам Зеленского
Спать рядом с кошкой оказалось опасно для жизни
При крушении вертолета погиб миллиардер и его дочь
В Киеве нашли убитую сотрудницу Рады
Как Виктория Бекхэм превратила Дэвида из футболиста в поп-звезду
Попова и Бубку обвинили в получении взятки
Подорожает все: вступают в силу новые правила продажи жилья
Как оформить углы в квартире: 9 полезных советов
Фоторепортажи
16Сибирский разлив: в Иркутской области затоплены тысячи домов
8В Генуе взорвали мост, из-за крушения которого погибли 43 человека
07:46 (мск), источник: РИА Новости

В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 7,1

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 7,1, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Источник: Reuters

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения располагался в 193 километрах севернее Лос-Анджелеса, его очаг залегал на глубине десяти километров.

По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 7,1, очаг залегал на глубине 0,9 километра.

Информации о разрушениях и жертвах пока нет.

Это второе землетрясение в этом регионе за последние дни. Четвертого июля там произошло землетрясение магнитудой 6,6. Эпицентр подземных толчков располагался в 18 километрах к северо-востоку от города Риджкрест, очаг залегал на глубине 8,7 километра.

 Европа под атакой: 'украинцев выгнали по просьбе россиян и поляков'
Второго Каддафи не будет: почему мятежный генерал проиграл в Ливии
США представили стратегию по противодействию Кремлю
Как грузинская провинция реагирует на ссору с Россией
Самый богатый человек в мире официально стал холостяком
Названы гонорары российских юмористов
Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения
Кремль подтвердил уникальность врученной Путину медали
Здоровье
Болячки во рту девушки оказались смертельно опасной болезнью В английском графстве Суффолк врачи спутали смертельно опасную болезнь пациентки с тонзиллитом, пишет Daily Mail.
Hi-Tech
Появились первые качественные снимки «Ночного охотника» Армия получила уже два таких вертолета.
Кино
84-летняя Софи Лорен в инвалидной коляске замечена на съемках Легендарная актриса играет главную роль в новой драме «Вся жизнь впереди», режиссером которой стал ее сын
Авто
Самый дешевый BMW поступит в продажу в сентябре (всего 799 евро) Компания BMW начнет выпуск своего электрического самоката под названием E-Scooter в сентябре 2019 года
Недвижимость
Больше трети россиян оказались недовольны качеством услуг ЖКХ
Россияне стали активно скупать недвижимость в Грузии
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Эксперты назвали средний доход ипотечного заемщика в России
Популярные темы на «Детях»
Выпускной. Не в Турции, но с приключениями. 219
Количество бюджетных мест в российских вузах сократится 216
Есть ли смысл возобновлять отношения после развода? 216
Объясните мотивацию женщин 197
Леди
Лолита и другие звезды, которых бросили молодые любовники Рассказываем о звездных красавицах, которые расстались с молодыми любовниками после нескольких лет отношений
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь