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08:57 (мск), источник: ТАСС

На строительство и ремонт объектов в Иркутской области после паводка нужно 28 млрд рублей

ИРКУТСК, 6 июля. /ТАСС/ — Вице-премьер Виталий Мутко также сообщил, что вопросами по восстановлению пострадавшего жилья, займется рабочая группа под председательством замминистра строительства.

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16
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16
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Ремонт разрушенных паводком в Иркутской области объектов и строительство новых потребует порядка 28 млрд рублей. Об этом в субботу сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко в ходе совещания правительственной комиссии по последствиям паводка.

«По оценке, на строительство и капитальный ремонт объектов предварительно потребуется 28 млрд рублей», — сказал Мутко.

Он также сообщил, что вопросами, связанными с восстановлением пострадавшего от паводка жилья, займется рабочая группа под председательством заместителя министра строительства.
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«Рабочая группа создана, замминистра строительства ее возглавил. У нас должен быть очень четкий график восстановления жилья, каждого объекта», — сказал Мутко.

Вице-премьер призвал региональные власти корректировать генпланы и выносить жилье из зон подтоплений.

«Хотел бы обратить внимание: генеральные планы должны иметь особые зоны подтопления. В этих зонах подтопления мы не можем строить жилье. Пожалуйста, главы муниципалитетов, городов, представители правительства, скорректируйте все свои генеральные планы развития городов, населенных пунктов», — сказал Мутко.

Ранее председатель областного правительства Руслан Болотов сообщал журналистам, что генеральный план пострадавшего от сильного наводнения города Тулун Иркутской области откорректируют, чтобы исключить возможность застройки на подверженных подтоплению землях.

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