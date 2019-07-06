08:57 (мск), источник: ТАСС
На строительство и ремонт объектов в Иркутской области после паводка нужно 28 млрд рублей
ИРКУТСК, 6 июля. /ТАСС/ —
Ремонт разрушенных паводком в Иркутской области объектов и строительство новых потребует порядка 28 млрд рублей. Об этом в субботу сообщил
«По оценке, на строительство и капитальный ремонт объектов предварительно потребуется 28 млрд рублей», — сказал Мутко.
«Рабочая группа создана, замминистра строительства ее возглавил. У нас должен быть очень четкий график восстановления жилья, каждого объекта», — сказал Мутко.
«Хотел бы обратить внимание: генеральные планы должны иметь особые зоны подтопления. В этих зонах подтопления мы не можем строить жилье. Пожалуйста, главы муниципалитетов, городов, представители правительства, скорректируйте все свои генеральные планы развития городов, населенных пунктов», — сказал Мутко.
Ранее председатель областного правительства Руслан Болотов сообщал журналистам, что генеральный план пострадавшего от сильного наводнения города Тулун Иркутской области откорректируют, чтобы исключить возможность застройки на подверженных подтоплению землях.