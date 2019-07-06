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10:38 (мск), источник: РИА Новости

Тетю избитой в Ингушетии девочки проверят на употребление наркотиков

НАЛЬЧИК, 6 июл — РИА Новости. Тетю избитой в Ингушетии семилетней девочки, подозреваемую в истязаниях ребенка, проверят на употребление наркотиков, сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе Ингушетии Зарема Чахкиева.

В четверг в детскую больницу в Назрани была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Врачи провели девочке операцию, по информации детского омбудсмена республики, она прошла успешно, удалось сохранить сильно поврежденную руку ребенка.

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Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиманов заявил, что власти республики готовы оказать всю необходимую помощь. По подозрению в совершении преступления задержана тетя ребенка. По данным СК РФ, девочка воспитывалась в ее семье без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки.

«Сама тетя отрицает свою вину в произошедшем. Сотрудники правоохранительных органов уже направили ее в наркодиспансер, проверить, употребляет ли она психотропные вещества, потому что адекватный человек не смог бы довести ребенка до такого состояния», — приводит слова Чахкиевой пресс-служба главы региона.

Детский омбудсмен также отметила, что девочка, несмотря на перенесенное, ведет себя очень ласково, тянется к людям, со всеми общается.

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«По словам омбудсмена, семья, в которой проживала девочка, не имела постоянного места жительства, поэтому не состояла в списках органов опеки как малообеспеченная. По этой же причине девочки не было в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», — уточняет пресс-служба.

Девочку доставили в пятницу вечером в Москву в сопровождении реаниматологов и детского омбудсмена республики и госпитализировали для дальнейшего лечения в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Сам Рошаль сказал, что у девочки серьезное повреждение правой руки и нет гарантий, что обойдется без ампутаций. В то же время он заверил, что у них есть все необходимое для лечения.

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