У капитана перевернувшегося в Черном море катера не было лицензии

Кроме того, он не был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель.
В связи с этим прокуратура возбудила дела об административном нарушении, а также проверяет соблюдение требований безопасности базой для стоянки судов и службой капитана порта.
По словам Козлова, следствие рассматривает перегруз катера как основную версию крушения.
Прогулочный катер «Атолл» накануне вечером затонул в Черном море в ста метрах от берега. На борту находились 55 человек при вместимости в 12 пассажиров. Два человека погибли, еще несколько пострадали.
Капитан катера сперва скрылся с места происшествия, но затем его задержали. Владельца судна также доставили в отдел полиции в Туапсе для разбирательств.
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