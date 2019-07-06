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17:39 (мск), источник: РИА Новости

У капитана перевернувшегося в Черном море катера не было лицензии

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. У капитана катера, затонувшего в Черном море в районе поселка Джубга, не было лицензии на перевозку пассажиров, сообщил РИА Новости заместитель южного транспортного прокурора Валерий Козлов.

Кроме того, он не был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель.

В связи с этим прокуратура возбудила дела об административном нарушении, а также проверяет соблюдение требований безопасности базой для стоянки судов и службой капитана порта.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам Козлова, следствие рассматривает перегруз катера как основную версию крушения.

Прогулочный катер «Атолл» накануне вечером затонул в Черном море в ста метрах от берега. На борту находились 55 человек при вместимости в 12 пассажиров. Два человека погибли, еще несколько пострадали.

Капитан катера сперва скрылся с места происшествия, но затем его задержали. Владельца судна также доставили в отдел полиции в Туапсе для разбирательств.

Два человека погибли в результате ЧП с катамараном в Черном море
Во время загрузки произошла ошибка.
12:57 (мск)© Ньюстюб
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