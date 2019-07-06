19:03 (мск), источник: РИА Новости
В Мексике задержали семь россиян
МЕХИКО, 6 июл — РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Семерых россиян задержали в аэропорту мексиканского города Канкун, сообщили РИА Новости в посольстве России.
В дипмиссии отметили, что группу россиян задержали и не пустили в Мексику
В посольстве также рассказали, что задержанные около трех дней находятся в аэропорту Канкуна. При этом в консульство России они не обращались.
В дипмиссии сообщили, что задержанные ждут обратного рейса.
Дипломаты также подчеркнули, россиянам нередко отказывают во въезде в Мексику в аэропорту Канкуна по причине несоответствия цели поездки заявленной.