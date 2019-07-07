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01:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Умер создатель стиля босса-нова

Бразильский гитарист и один из основоположников музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту скончался 6 июля в возрасте 88 лет. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление сына музыканта.

Источник: AP 2019

Отмечается, что Жилберту умер в своем доме в Рио-де-Жанейро, причины смерти не указываются.

Жуан Жилберту родился 10 июня 1931 года в городе Жуазейру. Стиль босса-нова, созданный им, произвел сенсацию в музыкальных кругах Рио-де-Жанейро в 1957 году, и многие молодые гитаристы стали ему подражать. Он был впервые записан в 1958 году, когда гитарист аккомпанировал певице Элизет Кардозу при записи песни «Chega de Saudade». Вскоре после этого Жилберту записал сольную пластинку, а потом и альбом с этой песней, которая стала хитом и прославила его и босса-нову.

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За свою карьеру гитарист выпустил более 20 альбомов.

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