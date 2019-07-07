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07:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Найдены живыми 30 человек, пропавших в зоне паводка в Иркутской области

Сотрудники полиции нашли живыми 30 человек, которых ранее объявили пропавшими без вести в зоне паводка в Иркутской области, сообщает региональное правительство.

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фотографий
16
фотографий
16
фотографий

«Из числа людей, заявлявшихся как без вести пропавшие во время наводнения в Иркутской области, 30 человек найдено живыми. На сегодня в списке без вести пропавших числится 11 человек. Погибло 22 человека», — говорится в сообщении правительства (цитата по «Интерфаксу»).

25 июня в Иркутской области началось сильное наводнение, которое затопило около 100 населенных пунктов, погибли 22 человека. Полностью разрушено 3,5 тыс. жилых домов. Около 33 тыс. человек полностью или частично лишились имущества.

В МЧС заявили, что уровень воды в реках повысился до критического уровня из-за проливных дождей, которые совпали с таянием снега. Иркутские ученые связали паводок с изменениями климата.

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