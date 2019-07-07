Миллиардер Джеффри Эпштейн задержан по обвинению в секс-торговле

Как ожидается, 66-летний финансист предстанет перед судом в понедельник, 8 июля. По информации CBS Miami, Эпштейна задержали вечером в субботу в аэропорту Тетерборо в Нью-Джерси, когда его частный самолет прилетел из Парижа.
Десять лет назад Эпштейн был обвинен в склонении несовершеннолетних лиц к проституции. Миллиардер признал вину. В результате сделки со следствием он получил лишь 13 месяцев тюремного заключения, выплатил жертвам компенсации, а также был зарегистрирован как сексуальный преступник.
Издание отмечает, что перед тем, как заключить соглашение со следователями бизнесмен поддерживал дружеские отношения с миллиардером и нынешним американским лидером Дональдом Трампом, экс-президентом США Биллом Клинтоном, а также с британским принцем Эндрю, герцогом Йоркским.
«Учитывая случаи его преступного поведения в прошлом… текущее задержание не вызывает удивления», — сказал адвокат, представляющий интересы двух женщин, обвинивших миллиардера в преступных действиях.
Ранее в июне журналистка американского издания Elle Джин Кэррол обвинила американского президента Дональда Трампа в изнасиловании. В своей статье женщина рассказала о событиях 23-летней давности. По ее словам, миллиардер попросил помочь с выбором подарка для девушки. Они оказались в отделе нижнего белья, в итоге Трамп заманил журналистку в примерочную, где и совершил насильственные действия.