Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Казахстане начались массовые задержания
В Словении возмутились деревянной статуей Мелании Трамп
Сергей Лазарев сравнил сына с котом из «Шрэка»
Кончаловского удивил Путин, подаривший Папе Римскому его фильм
Зачем инвесторы вкладывают миллиарды долларов в общежития
Сотрудница зоопарка спаслась от белого медведя при помощи веника В Сети появилось видео, как сотрудница Московского зоопарка остановила белого медведя веником
"Лошарик" искал на морском дне "Посейдон" - Баранец
Истощенная Анджелина Джоли снова попала в больницу
Единственный ребенок СССР, приговоренный к казни
Инцидент с Пугачевой: найдена настоящая виновница
СМИ: В Москве неизвестный расстрелял несговорчивых девушек
Зеленский приехал на Донбасс и обратился по-русски
В Словении возмутились деревянной статуей Мелании Трамп
Екатерина Климова в кружевном платье устроила прогулку по Москве
Как Виктория Бекхэм превратила Дэвида из футболиста в поп-звезду
Попова и Бубку обвинили в получении взятки
Как выглядят самые агрессивные города России: фото
За МКАД заметили признаки появления гетто
Фоторепортажи
13Аризона особого внимания: как тренировались американцы перед высадкой на Луну
10Ландшафты, похожие на абстрактные картины
10:06 (мск), источник: Известия

Миллиардер Джеффри Эпштейн задержан по обвинению в секс-торговле

Американского миллиардера Джеффри Эпштейна задержали по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Об этом написала в субботу, 6 июля, газета The New York Times со ссылкой на два осведомленных источника.

Как ожидается, 66-летний финансист предстанет перед судом в понедельник, 8 июля. По информации CBS Miami, Эпштейна задержали вечером в субботу в аэропорту Тетерборо в Нью-Джерси, когда его частный самолет прилетел из Парижа.

Десять лет назад Эпштейн был обвинен в склонении несовершеннолетних лиц к проституции. Миллиардер признал вину. В результате сделки со следствием он получил лишь 13 месяцев тюремного заключения, выплатил жертвам компенсации, а также был зарегистрирован как сексуальный преступник.

Издание отмечает, что перед тем, как заключить соглашение со следователями бизнесмен поддерживал дружеские отношения с миллиардером и нынешним американским лидером Дональдом Трампом, экс-президентом США Биллом Клинтоном, а также с британским принцем Эндрю, герцогом Йоркским.

«Учитывая случаи его преступного поведения в прошлом… текущее задержание не вызывает удивления», — сказал адвокат, представляющий интересы двух женщин, обвинивших миллиардера в преступных действиях.

Ранее в июне журналистка американского издания Elle Джин Кэррол обвинила американского президента Дональда Трампа в изнасиловании. В своей статье женщина рассказала о событиях 23-летней давности. По ее словам, миллиардер попросил помочь с выбором подарка для девушки. Они оказались в отделе нижнего белья, в итоге Трамп заманил журналистку в примерочную, где и совершил насильственные действия.

 Прерванный полет: как Грузия ищет замену россиянам
Почему люди бегут из Волгограда, где появились работающие бедные
Иран начнет обогащение урана на уровне выше разрешенного СВПД
Футбольный клуб лишили Кубка чемпионов и 45 титулов
В Донбассе патруль ОБСЕ попал под обстрел
Количество погибших в ДТП с бензовозом увеличилось до четырех
Гигантские цветы выросли в Чернобыльской зоне
Хабиб и Диас чуть не подрались на UFC 239 (видео)
В Минздраве назвали опасную дозу употребления молочных продуктов
Здоровье
Болячки во рту девушки оказались смертельно опасной болезнью В английском графстве Суффолк врачи спутали смертельно опасную болезнь пациентки с тонзиллитом, пишет Daily Mail.
Hi-Tech
Друга заказывали? Набирает обороты новый способ заработка в России.
Кино
84-летняя Софи Лорен в инвалидной коляске замечена на съемках Легендарная актриса играет главную роль в новой драме «Вся жизнь впереди», режиссером которой стал ее сын
Авто
Самый дешевый BMW поступит в продажу в сентябре (всего 799 евро) Компания BMW начнет выпуск своего электрического самоката под названием E-Scooter в сентябре 2019 года
Недвижимость
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Обвал после бума: как рынок жилья отреагирует на новые правила строительства
Назван лучший дом мира
Москвичам пообещали много дешевых магазинов
Популярные темы на «Детях»
Дети любой ценой: в России появится отцовский капитал? 363
Свадьба Лисы и Лисёнка. Тема для старичков. 215
Пора подавать на развод.. или муж ушел по английски в туман 178
образование в ущерб материнству 169
Леди
Лолита и другие звезды, которых бросили молодые любовники Рассказываем о звездных красавицах, которые расстались с молодыми любовниками после нескольких лет отношений
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь