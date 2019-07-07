09:43 (мск), источник: РИА Новости
В Донбассе патруль ОБСЕ попал под обстрел
ЛУГАНСК, 7 июл — РИА Новости. Патруль наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ попал под обстрел, работая в подконтрольном самопровозглашенной Луганской народной республике населенном пункте Золотое-5 в Донбассе, сообщили РИА Новости в
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