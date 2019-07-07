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09:43 (мск), источник: РИА Новости

В Донбассе патруль ОБСЕ попал под обстрел

ЛУГАНСК, 7 июл — РИА Новости. Патруль наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ попал под обстрел, работая в подконтрольном самопровозглашенной Луганской народной республике населенном пункте Золотое-5 в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе миссии.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел в 600 метрах к востоку от участка разведения сил. Члены патруля СММ услышали две очереди из стрелкового оружия, а затем свист пуль над их головами, а также звук рикошета на расстоянии пяти-десяти метров к югу.

После инцидента патруль СММ немедленно покинул этот район.

Ранее в пресс-службе СММ ОБСЕ сообщали, что 4 июля патруль миссии СММ ОБСЕ, находясь у позиций Народной милиции ЛНР на окраине участка разведения сил и средств в районе Золотого, подвергся обстрелу. По данным Народной милиции, обстрел блокпоста ЛНР велся с подконтрольной ВС Украины территории.

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