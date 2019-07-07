15:30 (мск), источник: РИА Новости
Мутко потребовал отстранить от должности мэра одного из затопленных районов
ТУЛУН (Иркутская область), 7 июл — РИА Новости.
«В интернете и средствах массовой информации появились сведения о том, что коммунальные службы активно занимаются восстановлением дома и земельного участка мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова, пострадавших от наводнения», — говорится в сообщении.
Председатель правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Мутко поручил организовать проверку, по результатам которой подтвердилось, что мэр использовал специальную коммунальную технику в личных целях.
«В связи с этим Виталий Мутко потребовал отстранить Сергея Худоногова от исполнения обязанностей», — сообщили в
Режим ЧС действует в Иркутской области
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