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14:30 (мск), источник: ТАСС

Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел у линии соприкосновения в Донбассе

ТАСС, 7 июля. Съемочная группа российского телеканала «Звезда» в поселке Коминтерново на юге Донецкой народной республики попала под минометный обстрел украинских силовиков. Об этом в воскресенье говорится в сообщении на сайте телеканала.

«Журналисты работали на площади у местного дворца культуры, когда Вооруженные силы Украины нанесли минометный удар по району. По предварительным данным, никто не пострадал», — уточняется в сообщении.

Во вторник в окрестностях Донецка под обстрел украинской армии попала съемочная группа ВГТРК. По словам корреспондента Андрея Руденко, группа готовила сюжет в жилом массиве поселка Александровка, когда по данному району был нанесен удар.

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