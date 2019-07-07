14:30 (мск), источник: ТАСС
Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел у линии соприкосновения в Донбассе
ТАСС, 7 июля. Съемочная группа российского телеканала «Звезда» в поселке Коминтерново на юге Донецкой народной республики попала под минометный обстрел украинских силовиков. Об этом в воскресенье говорится в сообщении на сайте телеканала.
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