18:36 (мск), источник: Известия
Появилась новая версия исчезновения малайзийского Boeing
Появилась новая версия исчезновения самолета «Малайзийских авиалиний», выполнявшего рейс MH370 из
Всего Термини приводит четыре возможных варианта развития событий: Boeing-777 захватил член экипажа; самолет уничтожил злоумышленник, пробравшийся на борт до объявления посадки; захватчиком оказался
Впрочем, гипотезы Термини не пользуются популярностью. Основная версия гибели лайнера — действия пилота. Сообщалось, что летчик Захария Ахмад Шах намеренно отклонился от курса. В пользу этой теории говорит тот факт, что перед вылетом пилот отрабатывал такой вариант полета на авиатренажере.
Самолет, выполнявший рейс
30 июля 2018 года был опубликован окончательный доклад. В нем сказано, что в ходе