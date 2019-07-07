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18:36 (мск), источник: Известия

Появилась новая версия исчезновения малайзийского Boeing

Появилась новая версия исчезновения самолета «Малайзийских авиалиний», выполнявшего рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин. Как рассказал изданию New York Post авиационный эксперт Тим Термини, на борту мог оказаться угонщик, который заранее планировал уничтожение самолета.

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Всего Термини приводит четыре возможных варианта развития событий: Boeing-777 захватил член экипажа; самолет уничтожил злоумышленник, пробравшийся на борт до объявления посадки; захватчиком оказался кто-то из числа пассажиров либо гибель самолета спровоцировал кто-то из наземных служб.

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Впрочем, гипотезы Термини не пользуются популярностью. Основная версия гибели лайнера — действия пилота. Сообщалось, что летчик Захария Ахмад Шах намеренно отклонился от курса. В пользу этой теории говорит тот факт, что перед вылетом пилот отрабатывал такой вариант полета на авиатренажере.

Самолет, выполнявший рейс Куала-Лумпур — Пекин, пропал над Индийским океаном 8 марта 2014 года. На борту лайнера находились 239 человек. Фрагменты лайнера впоследствии были обнаружены у берегов Мадагаскара, а также в Мозамбике, но основную их массу, как и место крушения, найти не удалось. Также не удалось установить и точную причину катастрофы.

30 июля 2018 года был опубликован окончательный доклад. В нем сказано, что в ходе поисково-спасательной операции было допущено несколько ошибок, опыт которых должен быть учтен в будущем.

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Во время загрузки произошла ошибка.
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