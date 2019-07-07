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20:18 (мск), источник: Известия

Омбудсмен рассказала о результатах обследования избитой девочки

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала о состоянии изувеченной девочки из Ингушетии. По словам омбудсмена, позитивные прогнозы не подтвердились.

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас сложная ситуация, и, скорее всего, придется принимать тяжелые решения. Тех позитивных прогнозов, которые были изначально, после диагностики уже нет. Но нужно бороться дальше», — цитирует Кузнецову «РИА Новости».

Ранее 7 июля сообщалось, что медики оценили состояние девочки как тяжелое и решили отложить проведение операции. Накануне им удалось спасти покалеченную левую руку ребенка, однако насчет правой оставались сомнения.

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4 июля семилетняя девочка попала в детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии в тяжелом состоянии. Там ей провели операцию, а затем было решено направить ее в Москву, в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Врачи обследовали ребенка и помимо следов побоев и гангрены верхних конечностей обнаружили у ребенка старые переломы ребер и травму позвоночника.

В издевательствах над девочкой подозревают ее тетю со стороны отца, которая воспитывала ребенка без оформления каких-либо документов. Следственные органы возбудили уголовное дело, суд арестовал женщину на два месяца.

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