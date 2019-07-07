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21:01 (мск), источник: РИА Новости

В Мексику не пустили четырнадцать человек с российскими паспортами

МЕХИКО, 7 июл — РИА Новости, Дмитрий Знаменский. В мексиканский Канкун не пустили еще 14 человек с российскими паспортами, сообщили РИА Новости в посольстве России в Мехико.

Источник: Reuters

«Они прилетели рейсом компании Nordwind, местная миграционная служба решила, что цели поездки не соответствуют заявленной ", — сказали в посольстве.

Дипломаты устанавливают точные причины недопуска граждан с российскими паспортами.

За последние дни это уже вторая группа прибывших из России туристов, которым Мексика отказывает во въезде в аэропорту Канкуна. Ранее пограничники задержали десять 10 человек.

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Миграционная служба установила, что у троих россиян профиль не соответствует туристам. Как отметили в посольстве, такая ситуация могла сложиться, если прибывшие не смогли подтвердить бронь отеля, показать обратные билеты или доказать наличие средств для пребывания в стране.

Трое находятся в «черном списке» и им запрещен въезд в страну. Еще у четверых пассажиров паспорта российские, но они прибыли из Узбекистана. Миграционная служба считает, что их паспорта могут быть фальшивыми.

Сейчас девять из десяти пассажиров первой группы отправили обратно в Россию, уточнили в посольстве. Дипломаты занимаются ситуацией с недопуском новой группы туристов.

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