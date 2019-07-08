Около 24 тысяч пострадавших от паводка в Иркутской области получили выплаты

Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По последним данным правительства региона, в результате паводка погиб 21 человек. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
«Единовременную материальную помощь на сегодняшний день получили 23,8 тысячи пострадавших жителей территорий, попавших в зону затопления. Сегодня было принято еще 1087 заявлений. Об этом на вечернем заседании КЧС под руководством губернатора Сергея Левченко сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Приангарья Владимир Родионов. Всего по выплатам по утере имущества по 50 и 100 тысяч рублей уже подготовлены документы на 1692 человека, из них 1523 — по 100 тысяч рублей и 169 — по 50 тысяч», — говорится в сообщении.
Добавляется, что все пострадавшие жители Зиминского района выплату получили. Кроме того, продолжаются выплаты родственникам погибших — по миллиону рублей. «На сегодняшний день мы имеем 20 заявлений на данную выплату… Уже произведены восемь выплат», — приводятся в сообщении слова замминистра соцразвития, опеки и попечительства Светланы Иевлевой.
Кроме того, как сообщается со ссылкой на министра образования области Валентину Перегудову, 2,9 тысячи детей отправятся в лагеря, при этом 813 детей уже уехали, а родители 530 детей отказались отправить в оздоровительные учреждения.