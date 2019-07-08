Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В России возродили смешной грузовик времен СССР
Елена Зеленская в стильном платье очаровала соцсети
Омбудсмен рассказала о результатах обследования избитой девочки
84-летняя Софи Лорен в инвалидной коляске замечена на съемках
За МКАД заметили признаки появления гетто
«Это словно наркотик»: как россияне живут в кредитЧто такое жизнь в долг по-русски и кто зарабатывает на кредитном буме
Как выглядит самая красивая бабушка мира
Реакция Мэй на гибель моряков-подводников
Единственный ребенок СССР, приговоренный к казни
Инцидент с Пугачевой: найдена настоящая виновница
Алла Пугачева сделала новое фото дочки-кокетки
От США до Крыма: где звезды отдыхают с детьми (фото)
«Я гордилась, потому что ела меньше»: как я победила анорексию
Четыре года без Жанны Фриске
Как Виктория Бекхэм превратила Дэвида из футболиста в поп-звезду
Попова и Бубку обвинили в получении взятки
Назад в СССР: ковер на стене превращается в модный тренд
За МКАД заметили признаки появления гетто
Фоторепортажи
16В Шереметьево затопило дорогу к аэропорту
23Показаны самые яркие участники Earth Photo 2019
10:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Число погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось

Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 23, сообщает ТАСС.

16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

«В зоне ЧС обнаружено тело еще одного погибшего. Судьба восьми [человек] остается неизвестной», — сообщили агентству в экстренных службах региона.

Ранее, 5 июля, стало известно о 22 жертвах наводнения.

Я хочу помочь
Срочная помощь пострадавшим в Иркутской области

Председатель комиссии по ЧС Руслан Болотов сообщил, что в результате паводка в регионе более 3,5 тысячи жилых домов оказалось невозможно восстановить и отремонтировать, и жить в них нельзя. Подтопленцев разместят во временном жилье и до октября выдадут новое.

Чрезвычайная ситуация объявлена в шести районах области. Было подтоплено более 10 тысяч жилых домов в 103 населенных пунктах. Ущерб от паводка составил не менее 29 миллиардов рублей.

Наводнение вызвано затяжными дождями и подъемом уровня рек. По мнению специалистов географического факультета Иркутского государственного университета (ИГУ), произошедшее стало результатом атмосферных аномалий и глобального изменения климата.

Читайте также
В подтопленном Тулуне идут восстановительные работы
Во время загрузки произошла ошибка.
7 июля© Ньюстюб
Следите за развитием темы Паводки в Иркутской области
 Ветераны-подводники объяснили гибель 14 офицеров
Готова ли Белоруссия рассориться с Россией из-за нефти
Зеленский предложил Путину провести встречу в Минске
Захарова назвала «бедой Грузии» оскорбления ведущего «Рустави 2»
СМИ: зарплаты грузчиков в Шереметьево повысили в пять раз
Названы самые бедные и богатые регионы России
Что такое жизнь в долг по-русски и кому выгоден кредитный бум
Зеленскому поставили ультиматум из-за телемоста с Россией
Как проходила самая масштабная стройка XX века (фото)
Здоровье
Болячки во рту девушки оказались смертельно опасной болезнью В английском графстве Суффолк врачи спутали смертельно опасную болезнь пациентки с тонзиллитом, пишет Daily Mail.
Hi-Tech
Друга заказывали? Цифровая среда изменила отношение людей к дружбе.
Кино
Звезда «Не родись красивой» напугала поклонников фото в гриме Юлия Такшина показала в сети снимок с синяками, сделанный на съемках
Авто
В России появится новый рамный внедорожник за 1 300 000 рублей Компания JAC Motors раскрыла рублевый ценник на пикап JAC T6
Недвижимость
Больше трети россиян оказались недовольны качеством услуг ЖКХ
Россияне стали активно скупать недвижимость в Грузии
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Обвал после бума: как рынок жилья отреагирует на новые правила строительства
Популярные темы на «Детях»
Школа или СО 292
Совпадения с разницей в сто лет 216
В школах хотят полностью запретить мобильники 216
Усыновление ребенка одиноким мужчиной 216
Леди
Как носить винтаж в 80 лет и выглядеть моложе Нинэль Тимирязева работает корректором в Леди Mail.ru вот уже семь лет. В 81 год этой женщине удается не только поражать коллег своей активностью, но и своим стилем
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь