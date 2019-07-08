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19:27 (мск), источник: Lenta.Ru

15 российских полицейских обвинили в создании преступного сообщества

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение в должностных преступлениях и организации преступного сообщества 15 сотрудникам МВД по Кабардино-Балкарской Республике. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Сотрудники МВД обвиняются в организации и участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения, а также в получении взятки организованной группой в особо крупном размере.

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По предварительным данным, в 2017—2018 годах полицейские брали деньги за разрешение незаконной перевозки алкогольных товаров по территории республики. Общая сумма взяток составила не менее 42 миллионов рублей.

По словам Петренко, несколько фигурантов дела заключили соглашение о сотрудничестве со следствием. На допросах они дали признательные показания.

Отмечается, что в составе полицейского сообщества были сотрудники республиканского управления ГИБДД, в том числе и заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России.

В настоящее время 14 обвиняемых задержаны и находятся под стражей, еще один фигурант уголовного дела в международном розыске.

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