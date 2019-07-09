Муж сбежавшей кассирши проиграл украденные миллионы рублей

Источник отметил, что муж Хайруллиной намерен объявить сбор средств, так как не хочет, чтобы жена попала в тюрьму. На данный момент женщина находится в одиночной камере в СИЗО и чувствует себя хорошо, добавил он.
Луиза Хайруллина пропала с мужем и двумя детьми в конце мая.
Следствие считает, что она вынесла из отделения банка, в котором работала, около 24,5 миллиона рублей.
Перед побегом Хайруллина удалила почти все свои страницы в соцсетях, однако позже в Instagram появился аккаунт, где публикуются сообщения от ее имени. Пользователи поддерживают женщину и желают ей удачи.
В конце июня полиция обнаружила автомобиль женщины в гараже ее отца. В машине лежало постельное белье, в связи с чем силовики предположили, что Хайруллина скрывалась некоторое время там. 4 июля МВД сообщило о задержании похитительницы.