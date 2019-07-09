20:20 (мск), источник: Коммерсантъ
Помощника полпреда интересовал Совбез
Александра Воробьева проверяют на причастность к передаче информации Польше.
Подозреваемого в госизмене помощника полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Александра Воробьева проверяют на причастность к разглашению данных заседаний Совета безопасности РФ, членом которого являлся уральский полпред Николай Цуканов. Планировалось, что 8 июля господин Цуканов примет кадровое решение в отношении Александра Воробьева, однако пока этого не произошло. По мнению источников в правительстве Свердловской области, шпионский скандал не должен отразиться на карьере господина Цуканова.
Помощника полномочного представителя президента в УрФО Александра Воробьева проверяют на причастность к разглашению в пользу Польши данных о заседаниях Совета безопасности РФ, членом которого является уральский полпред Николай Цуканов. Об этом сообщили местные СМИ и подтвердили собеседники «Ъ», знакомые с ситуацией. «Несмотря на разницу в допуске к гостайне, не исключено, что ближайший помощник господина Цуканова либо мог видеть секретные документы у своего руководителя, либо даже обрабатывать их при подготовке к заседаниям Совбеза», — пояснил собеседник «Ъ». Официально ход уголовного дела господина Воробьева в следственных органах не комментируют.
Напомним, Александр Воробьев был задержан сотрудниками ФСБ 4 июля по подозрению в госизмене — ему инкриминируется ст. 275 УК РФ (государственная измена). На закрытом заседании, которое состоялось 5 июля, судья Лефортовского райсуда удовлетворил ходатайство следствия и отправил подозреваемого в СИЗО до 4 сентября. У господина Воробьева были изъяты польский паспорт и записывающаяся аппаратура. Александр Воробьев тесно связан с Николаем Цукановым по совместной работе в Калининградской области, с 2018 года работает его помощником (курирует представительство полпредства УрФО в Москве). Господин Цуканов не комментирует ситуацию.
Планировалось, что кадровое решение об увольнении Александра Воробьева полпред примет на оперативном совещании 8 июля. Однако, по словам сотрудников аппарата, им «никаких поручений не давали». «На понедельник ничего не планировалось, а сегодня Николай Цуканов должен встречать президента (во вторник Владимир Путин приехал в Екатеринбург.— “Ъ”) — это установленный порядок, по протоколу», — пояснили в аппарате полпредства. Источники в правительстве Свердловской области уверены, что ситуация с Александром Воробьевым не отразится на карьере Николая Цуканова. Ранее
Анастасия Реутова, Екатеринбург
9 ноября Минобороны Австрии подтвердило информацию о задержании полковника австрийской армии. Его подозревают в шпионаже в пользу России на протяжении 20 лет. Российские шпионы, разоблаченные после распада СССР, — в фотогалерее «Ъ».
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В октябре 2014 года в Польше был задержан подполковник Й. Збигнев (полное имя не разглашалось) по подозрению в шпионаже в пользу России. В мае 2016 года осужден на шесть лет. По версии следствия, снабжал российские спецслужбы информацией о польских офицерах, которых можно завербовать.
Замглавы представительства Внешэкономбанка в Нью-Йорке Евгения Бурякова обвинили в экономическом шпионаже. В мае 2016 года приговорен к 30 месяцам тюрьмы и штрафу в $100 тыс., в марте 2017 года вышел на свободу и депортирован. Сотрудники торгпредства и представительства в ООН Игорь Спорышев и Виктор Подобный, также подозреваемые в шпионаже, успели покинуть США.
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В июле 2010 года между США и Россией состоялся обмен шпионами. В Россию были депортированы десять человек, которых обвиняли в разведывательной деятельности. В их числе были Анна Чапман, Михаил Васенков и его жена Вики Пелаэс Окампо, Андрей Безруков с супругой Еленой Вавиловой.
5 сентября 2018 года власти Британии раскрыли имена подозреваемых в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, назвав двух россиян Руслана Боширова и Александра Петрова. По данным следствия, они являются сотрудниками ГРУ, по данным The Insider и Bellingcat, их настоящие имена — Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Подозреваемые и российские власти отрицают обвинения.
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28 апреля 1994 года экс-глава советского отдела управления внешней разведки ЦРУ Олдрич Эймс был приговорен к пожизненному сроку без права на помилование. За время своей работы на КГБ выдал не менее 25 американских агентов, некоторые из которых были приговорены к смертной казни. Был завербован в апреле 1985 года.
20 июня 1997 года за шпионаж в пользу России был осужден сотрудник ЦРУ Гарольд Николсон. Суд приговорил его к 23 годам и семи месяцам заключения. В январе 2011 года получил еще восемь лет по обвинениям в сговоре с иностранным правительством и отмывании денег. В декабре 2010 года его сын Натаэль Николсон был приговорен к пяти годам условно за передачу информации агентам СВР после посещения отца в тюрьме.
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Сотрудник эстонской службы безопасности Владимир Вейтман был обвинен в госизмене и передаче сведений, составляющих государственную тайну, российской разведке. В октябре 2013 года приговорен к 15 годам тюрьмы.
27 сентября 2001 года полковник разведывательного управления Минобороны США Джордж Трофимофф был приговорен к пожизненному заключению. Обвинялся в шпионаже в пользу СССР в 1970-1980-х годах. В частности, передавал перечень главных целей ЦРУ в 1978-1981 годах. Скончался в тюрьме 19 сентября 2014 года.
В феврале 1999 года аналитик Агентства национальной безопасности США (АНБ) Дэвид Шелдон Бун был приговорен к 24 годам и четырем месяцам тюрьмы. В октябре 1988 года сам вышел на контакт с советской разведкой, предложив свои услуги. Среди переданных им данных были сведения о передвижении советских войск и ядерном арсенале, собранных американской разведкой. За годы работы получил более $60 тыс.