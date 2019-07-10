02:22 (мск), источник: Lenta.Ru
В российском городе обнаружили тысячи дырявых презервативов
Полиция завершила расследование в отношении жительницы Перми, которая продавала поддельные презервативы. Об этом сообщает издание «Рифей-Пермь».
Как стало известно следствию, 34-летняя женщина покупала резиновые изделия большими партиями через интернет по стоимости один рубль за штуку товара. Однако экспертиза установила, что контрацептивы были подделкой. Покупатели часто жаловались на качество товара, и даже утверждали, что изделия дырявые.
На данный момент в отношении женщины возбуждено уголовное дело за обращение фальсифицированных медицинских изделий, ей грозит крупный штраф. Отмечается, что недоброкачественная продукция будет уничтожена.
В мае сообщалось, что россияне стали реже покупать презервативы. По мнению замгендиректора компании «Бергус» Натальи Лукашовой, это связано со стеснительностью российских мужчин.