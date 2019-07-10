00:00 (мск), источник: Газета.Ру
СМИ назвали причину аварии на «Лошарике»
Причиной возникновения аварии на глубоководном аппарате «Лошарик» в Баренцевом море, в результате чего погибли 14 подводников, мог стать взрыв литиевого аккумулятора. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на собственные источники.
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