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00:00 (мск), источник: Газета.Ру

СМИ назвали причину аварии на «Лошарике»

Причиной возникновения аварии на глубоководном аппарате «Лошарик» в Баренцевом море, в результате чего погибли 14 подводников, мог стать взрыв литиевого аккумулятора. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на собственные источники.

Источник: РИА "Новости"

Как пишет издание, авария началась из-за короткого замыкание, как и говорится в предварительной официальной версии случившегося. Однако после замыкания аккумулятор моментально разрядился и начался его тепловой разгон, который привел к взрывам.

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По данным источников, потушить литиевую батарею водой невозможно. Это удастся сделать только путем ее охлаждения.

В результате взрывов, часть экипажа погибла, а другая эвакуировалась на БС-136 «Оренбург». Чтобы избежать распространения огня глубоководный аппарат затопили.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал основную причину ЧП с глубоководным аппаратом.

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