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13:10 (мск), источник: Аргументы и факты

Луиза не добежала… Как кассирши и инкассаторы воруют миллионы

35-летняя Луиза Хайруллина, кассир Россельхозбанка из Башкирии, стала звездой соцсетей. Ей удалось похитить 25 млн руб. из отделения в Салавате. задержали её только на п­рошлой н­еделе.

Источник: ГУ МВД

Беги, Луиза, беги!

Беглянку искали все — от полиции до экстрасенсов. Телеведущий Андрей Малахов пообещал миллион за информацию о Луизе.

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27 мая Хайруллина посреди рабочего дня отпросилась с работы, чтобы «сходить с ребёнком в поликлинику». И исчезла. А вместе с ней испарились 24,5 млн: 9 млн в рублях, 141 тыс. долл. и 101 тыс. евро — всего 36 банковских упаковок с купюрами. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как Луиза выходила из хранилища с большой сумкой, с которой она ежедневно приходила на работу. Пропажу денег в банке заметили лишь вечером, к тому времени телефон Луизы уже не отвечал. Вместе с ней пропал её 41-летний муж Марат и две дочки, 12 и 8 лет.

Сначала предполагали, что они сбежали на белом автомобиле Renault Duster. Но 25 июня, то есть почти через месяц, отец Луизы Рамиль Муллахметов нашёл его в своём гараже, которым почти не пользовался. В салоне машины находились постельные принадлежности. Видимо, женщина с семьёй какое-то время там скрывалась или планировала это сделать.

Муллахметов рассказал, что в коттедже Хайруллиных вещи были разбросаны по всему дому, а это, мол, значит, что собирались второпях.

Хотя известно, что родители забрали под конец учебного года документы детей из школы, а девочки рассказывали одноклассникам, что уедут с родителями на море. То есть можно говорить, что преступление было спланированным.

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Многие спрашивают: как простой кассир смогла вынести без проблем столько денег? Луиза работала в банке 5 лет и выросла до старшего кассира, который имеет доступ ко всем банковским помещениям. Она была на хорошем счету, никаких вопросов у службы безопасно­сти банка к ней не было. Даже несмотря на судимость её сестры.

У Марата не столь безупречная биография. Говорят, он зарабатывал вахтовиком в нефтяных компаниях, а когда-то (в 2002—2005 гг.) тоже был банковским служащим. В последнее время занимался перепродажей автомобилей. Обсуждалась версия ограбления, связанная с проблемами Марата в бизнесе и накопленными долгами. Муллахметов рассказал, что Марат был заядлым игроком и в 2016 г. занял у тестя 1,5 млн руб. «на ставки».

Кстати, в первые дни после бегства семьи стало известно, что в базе данных судебных приставов на имя Хайруллина открыты 4 исполнительных производства — задолженность по кредитам составила тоже 1,5 млн. Машина Хайруллиных была сдана в ломбард. Но, даже если у семьи возникли финансовые проблемы, почему они не продали коттедж в престижном районе Салавата ценой не менее 10 млн руб.? Ведь у них есть ещё однокомнатная квартира — на улице бы не остались.

Перед побегом Хайруллина удалила почти все свои страницы в соцсетях.

Один из её последних постов заканчивался фразой: «Жизнь надо прожить, а не [потерять]». Позже в Инстаграме появился аккаунт, где публикуются сообщения от её имени. Пользователи поддер­живают женщину и желают ей удачи, отмечая записи о ней х­ештегом «Беги, Луиза, беги!».

Но поддержка не помогла. Луизу задержали в Казани, где она скрывалась на съёмной квартире вместе с мужем и деть­ми, и доставили в уфимский С­ИЗО. Хайруллиной светит до 10 лет. Её супруг после допросов был отпущен и сейчас вместе с тестем и дочерьми находится в родном Салавате. Судьба украденных денег пока неясна.

Коварные дамы

На прошлой неделе СМИ запестрели новостью о ловкой столичной кассирше из обменника, которая решила переплюнуть Луизу и «увела» у клиента 41 млн руб. Женщина сбежала с деньгами через окно, пока клиент ждал в операционном зале. Потом выяснилось, что пункт обмена валюты и кассир оказались фальшивыми и весь спектакль затевался именно ради этого большого куша.

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За последние годы в России было немало ограблений, устроенных реальными банковскими служащими. Так, в марте 2018 г. 58-летняя Надежда Сапожникова из Свердловской обл. ушла с работы с 12,5 млн. Накануне она написала на своей странице в соцсети: «Года бегут… А дурь — на месте!!!» Три дня женщина прожила миллионершей на воле, в съёмной квартире в Екатеринбурге, пока не пришли из полиции. Надежда получила 4 года и должна вернуть банку 6,9 млн, которых недосчитались при з­адержании.

Пару лет назад Оксана из Хакасии (фамилия женщины не была обнародована) обчистила Сбербанк на 585 тыс. руб. Кассир на такую «мелочишку» умудрилась купить две подержанные машины, укатить с 26-летним любовником на озёра и закатить там пир. Когда через неделю они вернулись домой, их уже ждали правоохранители. В сентябре 2011-го Анастасия Черепанова из г. Серафимович Волгоград­ской обл. подменяла кассира в почтовом отделении. В день, когда привезли пенсию, она ушла с работы с 7,5 млн.

Две новые шубы и подержанный «Хаммер» были для разминки. Затем девушка вместе с любовником устроила вояж по маршруту Москва — С­очи. Гуляла на всю катушку.

Арестовали их спустя чуть больше месяца. Приятель Анастасии заявил, что ни о чём не жалеет, «ведь один раз живём», и получил 5 лет. Анастасия раскаялась и отделалась 4 годами колонии. Прогулять они успели 4,5 млн, при задержании у них нашли всего 30 тыс., а куда делись ещё 2,5 млн, так и не выяснили.

А вот Екатерина Ониани в мае 2017 г. сработала практически по той же схеме, что и Луиза Хайруллина. Она вынесла из Волгоградского отделения Бинбанка 9 млн руб. и 80 тыс. в валюте. Женщина пропала, так же как и её муж с детьми. Екатерина до сих пор в международном розыске. Вероятнее всего, она вместе с семьёй скрылась в Грузии — её супруг родом оттуда.

Миллионы в землянке

Подобных историй с о­граблениями в последние годы случалось немало. В 2­011-м во Владикавказе сразу две сотрудницы филиала Банка Моск­вы украли 180 млн руб., 232 тыс. долл. и 324 тыс. евро. Сумма внушительная и тяжёлая. Справиться с ношей им помогли два бывших однокурсника, которые подпилили решётки на окнах.

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Конечно, обворовывают банки не только дамы. Суровые мужчины-инкассаторы тоже не всегда способны устоять перед соблазном. 10 лет назад на трассе Москва — Дон инкассаторов «Первого процессингового цент­ра» остановили и увели выручку с ростовских терминалов — 43 млн руб.

Следователей насторожили сразу несколько деталей. Почему деньги перевозили не в бронированной машине, а в простом внедорожнике? Некоторые нападавшие засветили свои лица, но не тронули инкассаторов. Полиция подозревала работников банка, грабителей искали в Тульской, Московской, Орловской, Калужской, Липецкой и Рязанской обл. Безрезультатно. Не нашли и похищенные деньги.

В ночь на 27 июня 2010 г. в Москве ограбили машину «Инкахран». Пустую «газель» бросили, полиция обнаружила тела двух инкассаторов и водителя. Пропали 130 млн 865 тыс. руб. Следствие зашло было в тупик, но один из инкассаторов внезапно купил себе квартиру. Выяснилось, что деньги были взяты как раз из тех 130 млн.

Кроме незадачливого преступника в деле участвовали его коллега, двое безработных друзей и сотрудник полиции.

Дверь в машину сообщникам открыл один из охранников, которого позже застрелили во время дележа добычи. По итогам суда кто-то отделался штрафом, кто-то лишился свободы на 23 года.

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И конечно, всем запомнилась история пермского инкассатора Александра Шурмана, который в 2009-м умыкнул при перевозке 250 млн руб. В машине Шурман якобы в шутку предложил напарникам разделить деньги. А после отказа начал угрожать автоматом и заставил поехать в лес. На полянке он запер коллег в машине, перегрузил в поджидавшую легковушку 5 мешков с деньгами и скрылся. За его поимку пообещали 10 тыс. долл. Множество людей в соцсетях поддерживали Александра и изменили свой статус на «Беги, Шурман, беги!». Но он попался на 6-й день — вычислили по сигналу мобильного. Оказалось, что Шурман просто отсиживался в землянке, вырытой в лесочке неподалёку от Перми.

Инкассатор получил 8 лет колонии. Его жена Елена — 6 лет условно, потому что знала об ограблении, сняла квартиру, привезла туда одежду и еду для мужа. А Шурман передал ей 10 млн, которые та вместе с отцом закопала. Тестю дали 2 года условно. Из украденных денег не нашли чуть больше миллиона. Шурман отсидел 7,5 года и вышел по УДО. Ему удалось устроиться таксистом. Мечтает дописать книгу о своей жизни, которую начал ещё в колонии.

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