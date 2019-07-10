04:55 (мск), источник: ТАСС
Суд арестовал почти 122 млн евро на банковских счетах экс-министра Абызова
МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/ — По текущему курсу сумма арестованных средств составляет около 8,7 млрд рублей.
Басманный суд Москвы наложил арест на 121,7 млн евро, находящихся на банковских счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщила в среду
«4 июля Басманным судом удовлетворено ходатайство следственных органов о наложении ареста на денежные средства обвиняемого Абызова Михаила Анатольевича в сумме €121,7 млн, находящиеся на счетах в банке», — сказала представитель суда.
Царева отметила, что данное постановление пока не обжаловано.
1 апреля Басманный суд арестовал денежные средства Абызова в размере более 437 млн рублей, находящиеся на расчетных счетах, 2 апреля — два земельных участка и два жилых дома, расположенных в Московской области, три квартиры и четыре комнаты, а также