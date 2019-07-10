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04:55 (мск), источник: ТАСС

Суд арестовал почти 122 млн евро на банковских счетах экс-министра Абызова

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/ — По текущему курсу сумма арестованных средств составляет около 8,7 млрд рублей.

Источник: Агентство «Москва»

Басманный суд Москвы наложил арест на 121,7 млн евро, находящихся на банковских счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщила в среду пресс-секретарь суда Юнона Царева.

«4 июля Басманным судом удовлетворено ходатайство следственных органов о наложении ареста на денежные средства обвиняемого Абызова Михаила Анатольевича в сумме €121,7 млн, находящиеся на счетах в банке», — сказала представитель суда.

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Царева отметила, что данное постановление пока не обжаловано.

По текущему курсу сумма арестованных средств составляет около 8,7 млрд рублей.

1 апреля Басманный суд арестовал денежные средства Абызова в размере более 437 млн рублей, находящиеся на расчетных счетах, 2 апреля — два земельных участка и два жилых дома, расположенных в Московской области, три квартиры и четыре комнаты, а также машино-место в Москве. 16 июня Преображенский суд Москвы наложил арест на 1,667 тыс. обыкновенных акций АО «Промышленные технологии», стоимость которых следствие оценивает в 160 тыс. рублей. По мнению следствия, арест имущества необходим для обеспечения выплаты компенсации потерпевшим и штрафа государству в случае вынесения Абызову обвинительного приговора.

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