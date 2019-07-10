05:12 (мск), источник: ТАСС
Оперативные мероприятия УФСБ проводятся в правительстве Якутии
ЯКУТСК, 10 июля. /ТАСС/ — Представители ФСБ России прибыли в здание министерства транспорта Якутии.
Оперативники управления ФСБ России по Якутии пришли в среду в здание министерства транспорта Якутии и в кабинет первого заместителя председателя правительства региона. Об этом ТАСС сообщили в
«Оперативные мероприятия проводятся УФСБ России по Якутии в министерстве транспорта Якутии и кабинете первого заместителя председателя правительства региона Алексея Колодезникова», — рассказали в
Должность первого заместителя председателя регионального кабмина занимает с 2016 года. В правительстве, в частности, курирует вопросы энергетики, ЖКХ, транспортного комплекса, дорожного хозяйства, промышленной политики, геологии и недропользования.