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05:12 (мск), источник: ТАСС

Оперативные мероприятия УФСБ проводятся в правительстве Якутии

ЯКУТСК, 10 июля. /ТАСС/ — Представители ФСБ России прибыли в здание министерства транспорта Якутии.

Оперативники управления ФСБ России по Якутии пришли в среду в здание министерства транспорта Якутии и в кабинет первого заместителя председателя правительства региона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

«Оперативные мероприятия проводятся УФСБ России по Якутии в министерстве транспорта Якутии и кабинете первого заместителя председателя правительства региона Алексея Колодезникова», — рассказали в пресс-службе.

Колодезников с 2011 по 2016 годы возглавлял региональное министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

Должность первого заместителя председателя регионального кабмина занимает с 2016 года. В правительстве, в частности, курирует вопросы энергетики, ЖКХ, транспортного комплекса, дорожного хозяйства, промышленной политики, геологии и недропользования.

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