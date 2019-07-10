Норильские власти не впечатлило нашествие крыс

Об этом сообщили РИА Новости в администрации города.
Ранее местная телекомпания «Енисей» сообщила, что крысы «продолжают атаковать жителей Норильска», а город находится на грани чрезвычайной ситуации, одной из причин нашествия грызунов журналисты называют бытовые отходы.
«Управляющие компании удвоили количество работ по дератизации. Жители города Норильска обратили внимание на увеличение числа крыс», — говорится в ответе городских властей.
В администрации уточнили, что не считают ситуацию критичной, так что речи о введении режима ЧС не идет.
В мэрии рассказали, что вместо одного раза дератизация теперь проводится два раза в месяц, дополнительно специалисты работают по обращениям и жалобам жителей. Кроме того, провести дополнительную дератизацию обязали предпринимателей, находящихся на первых этажах.
Количество крыс в мэрии объяснили сезонной спецификой.
«Увеличение числа крыс связано не только с режимом вывоза мусора. Оживление грызунов постоянно приходится на летний период, этот год не стал исключением», — говорится в сообщении.