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12:49 (мск), источник: РИА Новости

Норильские власти не впечатлило нашествие крыс

КРАСНОЯРСК, 10 июл — РИА Новости. Власти заполярного Норильска на севере Красноярского края удвоили меры по борьбе с крысами, на увеличение количества которых жалуются местные жители, хотя называют это регулярным летним явлением.

Источник: Adam Davis/CC0

Об этом сообщили РИА Новости в администрации города.

Ранее местная телекомпания «Енисей» сообщила, что крысы «продолжают атаковать жителей Норильска», а город находится на грани чрезвычайной ситуации, одной из причин нашествия грызунов журналисты называют бытовые отходы.

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«Управляющие компании удвоили количество работ по дератизации. Жители города Норильска обратили внимание на увеличение числа крыс», — говорится в ответе городских властей.

В администрации уточнили, что не считают ситуацию критичной, так что речи о введении режима ЧС не идет.

В мэрии рассказали, что вместо одного раза дератизация теперь проводится два раза в месяц, дополнительно специалисты работают по обращениям и жалобам жителей. Кроме того, провести дополнительную дератизацию обязали предпринимателей, находящихся на первых этажах.

Количество крыс в мэрии объяснили сезонной спецификой.

«Увеличение числа крыс связано не только с режимом вывоза мусора. Оживление грызунов постоянно приходится на летний период, этот год не стал исключением», — говорится в сообщении.

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