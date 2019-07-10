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11:21 (мск), источник: РИА Новости

ФСИН представила предложения по улучшению условий содержания арестантов

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ представила предложения, которые направлены на улучшение условий содержания арестантов в России, соответствующий перечень пресс-бюро службы передало РИА Новости в среду.

Источник: AP 2019

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил ФСИН и СПЧ провести анализ и подготовить предложения об улучшении условий содержания в следственных изоляторах.

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Так, одно из предложений предусматривает, что начальник места содержания под стражей сможет отказаться от приема подозреваемых и обвиняемых по преступлениям небольшой и средней тяжести в случае переполненности камер и отсутствия возможности обеспечить их установленной нормой в 4 квадратных метра на одного человека. Также в ФСИН предложили, чтобы суды учитывали возможность обеспечения подозреваемого и обвиняемого установленной законом нормой санитарной площади при размещении в следственном изоляторе.

Также предлагается внести дополнение в статью 389.10 Уголовно-процессуального кодекса, согласно которому срок рассмотрения уголовного дела в апелляционном порядке не должен превышать 6 месяцев, а в исключительных случаях мог продляться по решению суда.

«Установить запрет на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемых и обвиняемых женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, беременных женщин и инвалидов I и II групп (за исключением лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений, тяжких преступлений, либо в совершении преступления при особо опасном рецидиве)», — гласит одна из инициатив.

Еще одной из мер, которая позволит улучшить условия содержания арестантов в России, во ФСИН считают введение принудительной высылки из РФ иностранных граждан, предусмотрев ее применение как в качестве основного, так и дополнительного вида наказания, либо в качестве иной меры уголовно-правового воздействия.
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Также ФСИН предлагает установить возможность перевода подозреваемых и обвиняемых в ИВС сроком не более чем 20 суток в пределах населенных пунктов, в которых находятся следственные изоляторы. Кроме того, предлагается возможность перевода осужденного по решению ФСИН России из следственного изолятора, имеющего дефицит мест, в учреждение иного территориального органа ФСИН с правом осужденного на участие в рассмотрении апелляционной жалобы через видеоконференцсвязь и с его согласия.

«Исключить применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, впервые привлекаемых к уголовной ответственности за совершение преступлений отдельных категорий, по которым уголовным законодательством предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок менее 5 лет, в целях более широкого применения иных мер пресечения», — также предложили во ФСИН.

При этом в пресс-бюро напомнили, что Федеральная служба исполнения наказаний не наделена правом законодательной инициативы и не вправе осуществлять в установленной сфере деятельности нормативно-правовое регулирование.

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