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15:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Мужчина упал в Ниагарский водопад, но отделался испугом

Счастливый случай.

Канадец, имя которого не называют, упал в Ниагарский водопад, но почти не пострадал.

По сообщению полиции, он сорвался за ограждение водопада «Подкова», одного из трех водопадов ниагарского комплекса, пролетел 51 метр и скрылся под водой.

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Спасатели уже не надеялись увидеть мужчину живым, но затем заметили его сидящим на камнях у берега Ниагары. Он сильно замерз.

Пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Мужчина не получил никаких травм.

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Анна Лысенко

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