15:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
Мужчина упал в Ниагарский водопад, но отделался испугом
Счастливый случай.
Канадец, имя которого не называют, упал в Ниагарский водопад, но почти не пострадал.
По сообщению полиции, он сорвался за ограждение водопада «Подкова», одного из трех водопадов ниагарского комплекса, пролетел 51 метр и скрылся под водой.
Спасатели уже не надеялись увидеть мужчину живым, но затем заметили его сидящим на камнях у берега Ниагары. Он сильно замерз.
Пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Мужчина не получил никаких травм.
Анна Лысенко