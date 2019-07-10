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15:56 (мск), источник: РИА Новости

Полиция считает, что муж кассирши из Башкирии помогал ей красть деньги

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Полиция считает, что супруг Луизы Хайруллиной, которую подозревают в хищении более 20 миллионов рублей у банка, причастен к кражам, мужчина задержан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В ходе предварительного расследования уголовного дела, возбужденного ГСУ МВД по республике Башкортостан по статье 160 УК РФ, установлена причастность ее мужа к краже денежных средств в особо крупном размере. В результате оперативно-розыскных мероприятий мужчина задержан сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по республике Башкортостан и регионального УФСБ», — сказала Ирина Волк.

Как выяснили следователи, Марат Хайруллин неоднократно приезжал в банк и забирал у жены деньги, которые она воровала.

Хайруллина, которая исчезла 27 мая с мужем и двумя детьми, а впоследствии была задержана 4 июля на съемной квартире в Казани, предположительно, украла более 20 миллионов рублей из отделения Россельхозбанка в Салавате, где работала старшим кассиром. Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата», Хайруллина арестована. В среду источник РИА Новости в правоохранительных органах Башкирии сообщил, что ее мужа задержали в аэропорту Уфы.

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