Полиция считает, что муж кассирши из Башкирии помогал ей красть деньги

«В ходе предварительного расследования уголовного дела, возбужденного ГСУ МВД по республике Башкортостан по статье 160 УК РФ, установлена причастность ее мужа к краже денежных средств в особо крупном размере. В результате оперативно-розыскных мероприятий мужчина задержан сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по республике Башкортостан и регионального УФСБ», — сказала Ирина Волк.
Как выяснили следователи, Марат Хайруллин неоднократно приезжал в банк и забирал у жены деньги, которые она воровала.
Хайруллина, которая исчезла 27 мая с мужем и двумя детьми, а впоследствии была задержана 4 июля на съемной квартире в Казани, предположительно, украла более 20 миллионов рублей из отделения Россельхозбанка в Салавате, где работала старшим кассиром. Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата», Хайруллина арестована. В среду источник РИА Новости в правоохранительных органах Башкирии сообщил, что ее мужа задержали в аэропорту Уфы.