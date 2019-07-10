10 июля, источник: Lenta.Ru
Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляции
Глава межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгений Сычев уволился
В ведомстве сообщили, что Сычев уволился по собственному желанию. Он проработал в подразделении Росстата 45 лет. Решение о прекращении его полномочий утвердил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
«Министр был не удовлетворен плохим
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8 июля Орешкин раскритиковал Центробанк, который опубликовал данные об инфляции за июнь раньше Росстата. В ЦБ пояснили, что информация была дана на основе сведений, которые выложил Росстат. В ведомстве признали ошибку и рассказали, что данные попали в базу раньше установленного срока.
На сайте подразделения Росстата указано, что Евгений Сычев пришел на предприятие в 1974 году. В 2000-м он был назначен директором центра.