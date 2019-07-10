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10 июля, источник: Lenta.Ru

Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляции

Глава межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгений Сычев уволился из-за досрочной публикации данных об инфляции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

Источник: РИА "Новости"

В ведомстве сообщили, что Сычев уволился по собственному желанию. Он проработал в подразделении Росстата 45 лет. Решение о прекращении его полномочий утвердил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

«Министр был не удовлетворен плохим финансово-экономическим состоянием предприятия и рядом организационных проблем, в том числе приведшим к инциденту с преждевременной публикацией информации о значении индекса потребительских цен», — сообщили в министерстве.

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Также в пресс-службе рассказали, что Росстат провел служебное расследование. Оно показало, что информацию досрочно публиковали и раньше, это происходило 1−2 раза в год.

8 июля Орешкин раскритиковал Центробанк, который опубликовал данные об инфляции за июнь раньше Росстата. В ЦБ пояснили, что информация была дана на основе сведений, которые выложил Росстат. В ведомстве признали ошибку и рассказали, что данные попали в базу раньше установленного срока.

На сайте подразделения Росстата указано, что Евгений Сычев пришел на предприятие в 1974 году. В 2000-м он был назначен директором центра.

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