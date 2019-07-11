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02:15 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: Интерпол задержал в Уругвае россиян

МОНТЕВИДЕО/МЕХИКО, 11 июл — РИА Новости. Интерпол и местная полиция задержали в Уругвае предполагаемых граждан России, которых подозревают в помощи в побеге известному итальянскому наркобарону Рокко Морабито, сообщает в среду местный портал Ecos.

Источник: Reuters

По предварительным данным, всего были задержаны три иностранца — два россиянина и итальянец, которые могли быть причастны к побегу Морабито из тюрьмы 23 июня. Они были задержаны рано утром в пиццерии, которой предположительно владеют. Самого Морабито там не нашли.

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При этом пресс-секретарь посольства РФ в Уругвае Василиса Фофанова заявила РИА Новости, что в курсе задержания трех россиян.

«Посольство получило извещение о задержании трех предполагаемых граждан России буквально 20 минут назад по электронной почте, мы выясняем ситуацию. В связи с чем их задержали, мы пока не знаем», — сказала она.

Морабито, самый разыскиваемый член итальянской мафиозной организации «Ндрангета», который скрывался от правосудия более 20 лет, был задержан в Уругвае в 2017 году и с тех пор ждал экстрадиции в Италию. В конце июня он совершил побег.

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Морабито разыскивался Интерполом с 1995 года по обвинению в наркотрафике в особо крупных размерах. В 1992 и 1993 годах один из главарей «Ндрангеты» пытался переправить в Италию более тонны кокаина. Более 13 лет он проживал в Уругвае по поддельному паспорту гражданина Бразилии. Полиции удалось выйти на его след, после того как Морабито неосторожно написал дочери в колледж, использовав свое настоящее имя.

При аресте у «кокаинового короля» были конфискованы пистолет, 13 мобильных телефонов и более десятка банковских карт.

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