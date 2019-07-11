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05:38 (мск), источник: РИА Новости

Пентагон прокомментировал инцидент с иранскими катерами в Ормузском проливе

ВАШИНГТОН, 11 июл — РИА Новости. Угроза судоходству в Ормузском проливе и других международных водных путях в районе побережья Ирана требует ответа международного сообщества, заявили РИА Новости в Пентагоне, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о попытке иранских ВМС задержать британский танкер в Ормузском проливе.

Источник: Reuters

По информации ряда американских СМИ, в среду несколько иранских катеров пытались помешать проходу через Ормузский пролив британского танкера British Heritage.

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«Мировая экономика зависит от свободного потока торговли, и все страны обязаны защищать и сохранять эту основу глобального процветания», — заявил РИА Новости представитель пресс-службы Центрального командования США Билл Урбан.

Ранее на этой неделе председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд сообщил, что Белый дом планирует создать международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена.

В июне госсекретарь США Майк Помео заявил о возможности формирования международной коалиции из стран Персидского залива, Европы и Азии для противодействия Ирану.

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Инцидент в среду стал далеко не первым за последнее время в районе Ирана и его территориальных вод.

В июне иранские военные сбили американский беспилотник после того, как он нарушил воздушное пространство Исламской республики. В Пентагоне утверждают, что беспилотник ВМС США был сбит над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве.

В середине июня в Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на борту танкеров были закреплены и подорваны магнитные мины, в результате чего на судах произошли взрывы и пожар. Официального подтверждения этому нет. Иран отвергает свою причастность к происшествию.

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В мае и июне в Персидском заливе были атакованы несколько нефтяных танкеров. США обвиняют в нападениях Иран и усиливают там военное присутствие.

США обвиняют Иран в атаках на нефтяные танкеры
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14 июня© Ньюстюб
Следите за развитием темы Кто стоит за атакой на нефтяные танкеры в Оманском заливе
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