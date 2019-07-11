05:16 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Бывший генерал не отсудил взятку
Финансиста внутренних войск вернули под следствие.
Как стало известно «Ъ», в Москве снова арестовали бывшего заместителя главкома внутренними войсками МВД России Вячеслава Варчука. В прошлом году он был лишен звания
По ходатайству столичного военного следственного управления (ВСУ) СКР Московский гарнизонный военный суд на два месяца определил Вячеслава Варчука в СИЗО. В следственный изолятор его вернули из колонии, где бывший
По данным источников «Ъ», следователи ВСУ предъявили Вячеславу Варчуку новое обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 и ч. 3 ст. 286 (получение взятки в особо крупном размере и превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), по которому
В ВСУ обстоятельства нового дела господина Варчука пока не приводят, а его адвокаты от комментариев воздерживаются, ссылаясь на данные следствию подписки о неразглашении.
Защитники лишь подтвердили сам факт ареста, отметив, что бывший генерал вину не признает.
Бывший заместитель главкома внутренними войсками МВД России по
Признавший свою вину полковник Костин отделался условным сроком. Для Вячеслава Варчука гособвинение затребовало 12 лет и штраф в размере 200 млн руб. Учитывая в том числе состояние здоровья и заслуги перед родиной (генерал был награжден орденом и медалью), суд назначил ему ровно половину запрошенного срока, сократив штраф в десять раз. За бывшего генерала указанную сумму в бюджет перечислил его зять.
Как следует из иска, узнав, что его подчиненный Костин получил незаконное вознаграждение, генерал, отрицающий дальнейшее получение от полковника взятки, передал ему 10 млн руб. из своих средств, которые в июне 2016 года были внесены последним в кассу главкомата внутренних войск. В дальнейшем деньги были включены в бюджет Росгвардии как «доход от компенсации затрат».
Согласно приговору гарнизонного суда, конфискацию на эти средства не распространили. Однако в документах самой Росгвардии не оказалось упоминаний о том, что средства поступили именно от генерала Варчука.
В самой Росгвардии повторный арест
Отметим, что при аресте генерала Варчука следователь ВСУ сообщал суду, что тот склонил полковника Костина к внесению 10 млн руб. в кассу от своего имени, чтобы «скрыть свою причастность к коррупционному преступлению».
Николай Сергеев