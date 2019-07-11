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05:16 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Бывший генерал не отсудил взятку

Финансиста внутренних войск вернули под следствие.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», в Москве снова арестовали бывшего заместителя главкома внутренними войсками МВД России Вячеслава Варчука. В прошлом году он был лишен звания генерал-лейтенанта и определен на шестилетний срок в колонию за получение взятки. При этом господин Варчук через суд пытался взыскать с Росгвардии 10 млн руб., считая, что она необоснованно обогатилась за его счет.

По ходатайству столичного военного следственного управления (ВСУ) СКР Московский гарнизонный военный суд на два месяца определил Вячеслава Варчука в СИЗО. В следственный изолятор его вернули из колонии, где бывший генерал-лейтенант внутренней службы должен был отбывать шестилетний срок по приговору того же суда.

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По данным источников «Ъ», следователи ВСУ предъявили Вячеславу Варчуку новое обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 и ч. 3 ст. 286 (получение взятки в особо крупном размере и превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), по которому экс-генералу грозит до 15 лет заключения.

В ВСУ обстоятельства нового дела господина Варчука пока не приводят, а его адвокаты от комментариев воздерживаются, ссылаясь на данные следствию подписки о неразглашении.

Защитники лишь подтвердили сам факт ареста, отметив, что бывший генерал вину не признает.

По данным источников «Ъ», речь в деле идет о взятке в размере около 5 млн руб. за финансирование так и не исполненного контракта, который был заключен внутренними войсками МВД.

Бывший заместитель главкома внутренними войсками МВД России по финансово-экономической работе Варчук был осужден за получение взятки. Как установило следствие, в 2014 году за выделение дополнительных объемов финансирования представитель управления связи ВВ МВД передал заместителю генерала полковнику Александру Костину 11 млн руб.

Миллион за посредничество тот оставил себе, а остальные деньги в несколько этапов передал заместителю главкома в его служебном кабинете. Связистам в итоге было обеспечено поступление 250 млн руб.

Признавший свою вину полковник Костин отделался условным сроком. Для Вячеслава Варчука гособвинение затребовало 12 лет и штраф в размере 200 млн руб. Учитывая в том числе состояние здоровья и заслуги перед родиной (генерал был награжден орденом и медалью), суд назначил ему ровно половину запрошенного срока, сократив штраф в десять раз. За бывшего генерала указанную сумму в бюджет перечислил его зять.

Следует отметить, что уже после того, как приговор вступил в законную силу, лишенный генеральского звания Варчук обратился в Лефортовский райсуд с иском к Росгвардии, в которую были преобразованы внутренние войска МВД, потребовав, чтобы она вернула ему 10 млн руб.

Как следует из иска, узнав, что его подчиненный Костин получил незаконное вознаграждение, генерал, отрицающий дальнейшее получение от полковника взятки, передал ему 10 млн руб. из своих средств, которые в июне 2016 года были внесены последним в кассу главкомата внутренних войск. В дальнейшем деньги были включены в бюджет Росгвардии как «доход от компенсации затрат».

Согласно приговору гарнизонного суда, конфискацию на эти средства не распространили. Однако в документах самой Росгвардии не оказалось упоминаний о том, что средства поступили именно от генерала Варчука.

Свидетели в суде подтвердили, что фактическим плательщиком являлся Вячеслав Варчук, тем не менее Лефортовский суд не нашел «правовых оснований» для взыскания с Росгвардии средств в пользу осужденного.

В самой Росгвардии повторный арест экс-генерала и его исковые требования не комментировали.

Отметим, что при аресте генерала Варчука следователь ВСУ сообщал суду, что тот склонил полковника Костина к внесению 10 млн руб. в кассу от своего имени, чтобы «скрыть свою причастность к коррупционному преступлению».

Николай Сергеев

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