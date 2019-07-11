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08:03 (мск), источник: РИА Новости

Появилось видео неудачного запуска ракеты-носителя Vega

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В Сети появилось видео неудачного запуска ракеты-носителя Vega с военным спутником ОАЭ на борту с космодрома Куру. Ролик опубликован в YouTube.

На кадрах видно, что после старта траектория полета ракеты постепенно начинает смещаться.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам исполнительного вице-президента французской компании Arianespace Люс Фабрегетт, после смещения траектории ракеты запуск был признан неудачным. «Как мы видели, примерно спустя две минуты после запуска … произошло серьезное отклонение, приведшее к потере миссии», — сообщила она.

Старт ракеты-носителя Vega состоялся в 22.53 10 июля по местному времени (4.53 мск 11 июля). Спутник должен был стать десятым по счету для ОАЭ на орбите Земли. К 2020 году страна планирует довести их число до 12.

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