11:37 (мск), источник: Коммерсантъ
Задержан замглавы Пенсионного фонда Алексей Иванов
По подозрению в получении взятки в среду был задержан заместитель председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов.
Об этом «Ъ» рассказали три источника, один из которых близок к соцблоку правительства, другой — к ПФР, третий — к контрагенту фонда и подтвердили в правоохранительных органах.
Уголовное дело в отношении господина Иванова находится в производстве следователей центрального аппарата СКР, сообщил источник «Ъ», близкий к следствию. Он воздержался от подробных комментариев.
«Следственным органам оказывается необходимое содействие. Фонд работает в штатном режиме», — заявили в
Ранее о том, что в отношении господина Иванова начаты следственные действия, сообщил РБК со ссылкой на источник, близкий к зампредправления ПФР. О его задержании написало издание TAdviser со ссылкой на два неназванных источника.
Алексей Иванов стал заместителем председателя правления ПФР в 2017 году, на этом посту он курировал развитие