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11:37 (мск), источник: Коммерсантъ

Задержан замглавы Пенсионного фонда Алексей Иванов

По подозрению в получении взятки в среду был задержан заместитель председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов.

Источник: ПФРФ

Об этом «Ъ» рассказали три источника, один из которых близок к соцблоку правительства, другой — к ПФР, третий — к контрагенту фонда и подтвердили в правоохранительных органах.

Уголовное дело в отношении господина Иванова находится в производстве следователей центрального аппарата СКР, сообщил источник «Ъ», близкий к следствию. Он воздержался от подробных комментариев.

«Следственным органам оказывается необходимое содействие. Фонд работает в штатном режиме», — заявили в пресс-службе ПФР.

Ранее о том, что в отношении господина Иванова начаты следственные действия, сообщил РБК со ссылкой на источник, близкий к зампредправления ПФР. О его задержании написало издание TAdviser со ссылкой на два неназванных источника.

Алексей Иванов стал заместителем председателя правления ПФР в 2017 году, на этом посту он курировал развитие IT-инфраструктуры и информатизацию фонда. В декабре прошлого года источники «Ъ» рассказывали, что он скоро может лишиться своего поста в ПФР. По словам одного из собеседников «Ъ», с конца прошлого года он лишился своих основных функций в ПФР, многие его обязанности перешли другому заместителю предправления ПФР Николаю Козлову.

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