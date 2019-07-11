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12:59 (мск), источник: Forbes

Замглавы Пенсионного фонда задержан по делу о взятке

Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов был задержан по делу о взятке, рассказали источники. ПФР сообщил, что оказывает следственным органам необходимое содействие.

Источник: ПФР

О том, что по подозрению в получении взятки в среду был задержан заместитель председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов, первым сообщило издание TAdviser со ссылкой на два источника. Информацию о задержании «Коммерсанту» передали три источника, один из которых близок к соцблоку правительства, другой — к ПФР, третий — к контрагенту фонда. Также информацию газете подтвердили правоохранительные органы.

В среду правоохранители провели с заместителем главы ПФР следственные действия, подтвердил РБК источник, близкий к Иванову.

Информацию о задержании также подтвердили источник «Ведомостей», знающий о нем от собеседника, знакомого с материалами дела, а также человек, близкий к ПФР. Первый рассказал газете, что уголовное дело возбуждено по факту взятки. По его словам, также задержан сотрудник IT-интегратора «Техносерв», которого подозревают в даче взятки. Дело связано с контрактами прошлых лет на поставку оборудования, говорит источник.

Новость
Чем известен Алексей Иванов

В то же время «Интерфаксу» информированный источник сообщил, что Иванов задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при распределении бюджетных средств. «Иванов пришел в ПФР из IT-отрасли, занимался внедрением электронных сервисов. На программу было выделено более 1 млрд рублей», — добавил источник агентства.

«Следственным органам оказывается необходимое содействие. Фонд работает в штатном режиме», — сообщили РБК, «Ведомостям» и «Коммерсанту» в пресс-службе ПФР.

Алексей Иванов с 2016 года занимал должность советника предправления ПФР, сообщается на сайте организации. В апреле 2017-го он был назначен заместителем председателя правления фонда. Он курирует вопросы информационных технологий, телекоммуникаций, информационной безопасности, предоставления Пенсионным фондом услуг в электронном виде. С 2002 по 2016 год Иванов работал в коммерческих структурах, занимал руководящие должности в крупных российских компаниях, где под его руководством был реализован ряд проектов в области информационных технологий, сообщается на сайте ПФР.

Александр Пятин

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