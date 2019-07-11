13:08 (мск), источник: Интерфакс
Двое россиян арестованы в Белоруссии в связи со взрывами на салюте в Минске
Москва. 11 июля. INTERFAX.RU — Двое граждан РФ арестованы в Белоруссии по делу о взрывах на салюте в день независимости в Минске,
Носкевич рассказал, что россияне сотрудничают со следствием. «Во многом их показания прольют свет на реальную картину происшествия», — полагает глава СК.
Следствие пока рассматривает четыре версии произошедшего. «Самая очевидная, и она уже находит подтверждение, версия о том, что пиротехнические заряды были, скорее всего, ненадлежащего качества. Теперь вопрос другой — они изначально были ненадлежащего качества либо такими стали, это самый актуальный предмет расследования», — пояснил глава СК.
Два представителя российской