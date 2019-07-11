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12:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Чем известен Алексей Иванов

10 июля по подозрению в получении взятки был задержан заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов. Подробности его биографии — в справке «Ъ».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Иванов Алексей Михайлович родился 15 июня 1960 года в поселке Приютово (Башкортостан). В 1982 году окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники им. А. С. Попова (ныне — Военно-морской институт радиоэлектроники) по специальности «математическое обеспечение автоматизированных систем управления, инженерная оперативно-тактическая, автоматизированная система управления». В 1991 году окончил Военную академию связи им. С. М. Буденного.

С 1977 по 2001 год проходил службу в вооруженных силах РФ. С 2002 года работал в различных коммерческих структурах. С 2011 по 2013 год руководил одним из департаментов НИИ «Восход». В 2016 году был назначен советником руководителя Федерального агентства лесного хозяйства. С 2016 по 2017 год — советник председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР). В апреле 2017 года был назначен заместителем председателя правления ПФР. В фонде курировал вопросы информационных технологий и безопасности, телекоммуникаций, персонифицированного учета.

Почетный радист России.

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