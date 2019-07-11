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18:16 (мск), источник: BBC News Русская служба

Исчезновение Эмануэлы Орланди: эксгумация на кладбище в Ватикане лишь добавила тайн

Две могилы, вскрытые на Тевтонском кладбище Ватикана в связи с расследованием дела об исчезновении 15-летней Эмануэлы Орланди в 1983 году, оказались пусты.

Источник: AFP

Эмануэла пропала 22 июня 1983 года, когда возвращалась с урока игры на флейте. В последний раз ее видели на автобусной остановке в центре Рима. Затем она бесследно исчезла.

В поисках девочки родные Эмануэлы проверяли бесчисленные версии и слухи. «Дело Орланди» вызвало большой общественный резонанс, который не утихает до сих пор.

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В марте 2019 года семья Орланди получила анонимное письмо. В нем была фотография каменного ангела над могилами принцессы Софии фон Гогенлоэ и принцессы Карлотты Федерики Мекленбургской на Тевтонском кладбище Ватикана.

Родственники Эмануэлы обратились к Ватикану с официальной просьбой разрешить вскрыть могилы на Тевтонском кладбище. Суд Ватикана прошение удовлетворил.

Эксгумация началась после утренней молитвы в четверг, на ней присутствовали как родственники Эмануэлы, так и потомки обеих принцесс.

Однако, как заявил представитель Ватикана Алессандро Джизотти, в результате эксгумации не было найдено ни человеческих останков, ни погребальных урн.

В склепе Софии фон Гогенлоэ было обнаружено просторное подземное помещение, которое оказалось пустым. В могиле Карлотты Федерики Мекленбургской также не было найдено человеческих останков.

Теперь Ватикан намерен изучить все доступные документы о работах, проводившихся на кладбище с XIX века, сказал Джизотти.

«Эмануэла находится на небесах»

Старший брат Эмануэлы Орланди, Пьетро, ранее рассказал Би-би-си, с каким трудом он пытается разгадать загадку таинственного исчезновения сестры.

«Мне часто говорили: “Брось ты это. Наслаждайся жизнью, не думай об этом”. Но я не могу бросить. Пока я не пойму, что с ней случилось, я не успокоюсь», — говорит он.

По словам Пьетро, Святой престол не проявлял особого рвения в помощи родным пропавшей девочки.

Эмануэле Орланди было 15 лет, когда она бесследно исчезла | Источник: AFP 2019

«Они для себя решили, что дело закрыто. При папе римском Франциске стены стали еще выше. Я встретился с ним через несколько дней после его избрания (в 2013 году), и он сказал мне: «Эмануэла находится на небесах».

Я подумал: «Хорошо, папе римскому что-то известно». Но затем я несколько раз пытался добиться с ним встречи, чтобы он мне объяснил, что имел в виду. Но он больше не захотел со мной встречаться.

Пьетро не теряет надежды, что его сестра по-прежнему жива. Он вспоминает день, когда он видел ее последний раз.

«Мы с ней были очень близки. Нам обоим нравилась музыка. Она пыталась научить меня играть отрывок из Шопена. Мы разучили две страницы нот, но затем она пропала. Надеюсь, когда-нибудь она вернется и научит меня остальному», — надеется Пьетро.

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