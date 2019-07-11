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17:30 (мск), источник: РИА Новости

Бывшего депутата Госдумы обвинили в вымогательстве 50 миллионов долларов

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Совладельцы Альфа-банка Михаил Фридман и Петр Авен признаны потерпевшими по делу о вымогательстве у них около 50 миллионов долларов бывшим депутатом Госдумы Леонидом Маевским, следует из материалов дела, оглашенных в Тверском суде Москвы.

Источник: РИА "Новости"

Рассматривая вопрос о продлении ареста бывшего слуги народа, судья Александр Меркулов перечислил документы, предоставленные следствием. В их числе оказались «постановление о признании потерпевшим Фридмана, допрос Фридмана» и «постановление о признании потерпевшим Авена, допрос Авена».

На уточняющий вопрос РИА Новости следователь заявил в суде, что «они [Маевский и его соучастник] вымогали 50 миллионов [долларов]».

Об этом же говорится во фрагменте постановления следствия, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.

«Маевский потребовал от Фридмана и Авена передачи ему 50 миллионов долларов, под угрозой распространения сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам Фридмана и Авена», — говорится в процессуальном документе.

Какой именно компромат, по мнению следствия, угрожал опубликовать Маевский, не уточняется.

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Из постановления следует, что вымогательство произошло «в период с 31 октября 2018 по 12 ноября 2018» поочередно — в кафе на Кутузовском проспекте и элитном ресторане на Смоленской площади.

Бывшего депутата Госдумы от КПРФ Маевского арестовали в минувшем ноябре вместе с его бывшим пресс-секретарем Максимом Букиным, в прошлом IT-журналистом. Было известно, что им вменяется вымогательство в особо крупном размере, но детали до сего дня не раскрывались.

Информация о вымогательстве десятков миллионов долларов у совладельцев «Альфы» частично подтверждается постановлениями суда, опубликованными на сайте Мосгорсуда. В них отсутствует информация о потерпевших, но говорится, что Маевский и Букин обвиняются в том, что «требовали от потерпевших передачи не менее 37 миллионов долларов, а в случае отказа угрожали распространить позорящие потерпевших сведения».

На просьбу РИА Новости уточнять детали обвинения адвокаты Маевского и Букина ответили отказом. Обоим арестантам грозит до 15 лет колонии.

На одном из заседаний защита Маевского пыталась вызволить его из СИЗО, апеллируя к тому, что он «является кадровым офицером, большую часть своей жизни отдал служению Родине».

Следствие в свою очередь указывало, что у семьи бывшего депутата есть недвижимость за рубежом, однако защита сочла, что эти доводы «не могут использоваться в качестве обоснования для содержания его под стражей». Суд в этом споре встал на сторону следствия.

Леонид Маевский был депутатом Госдумы третьего созыва (1999−2003 годы). Как отмечает «Коммерсант», в 2005 году Маевский «временно покинул Россию», при этом в пресс-службе возглавляемой им компании LV Finance Group Ltd. заявляли, что он решил скрыться за границей «от беспрецедентного давления правоохранительных органов». Впоследствии, однако, бизнесмен-коммунист вернулся в Россию.

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