17:30 (мск), источник: РИА Новости
Бывшего депутата Госдумы обвинили в вымогательстве 50 миллионов долларов
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Совладельцы
Рассматривая вопрос о продлении ареста бывшего слуги народа, судья Александр Меркулов перечислил документы, предоставленные следствием. В их числе оказались «постановление о признании потерпевшим Фридмана, допрос Фридмана» и «постановление о признании потерпевшим Авена, допрос Авена».
На уточняющий вопрос РИА Новости следователь заявил в суде, что «они [Маевский и его соучастник] вымогали 50 миллионов [долларов]».
Об этом же говорится во фрагменте постановления следствия, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.
Какой именно компромат, по мнению следствия, угрожал опубликовать Маевский, не уточняется.
Из постановления следует, что вымогательство произошло «в период с 31 октября 2018 по 12 ноября 2018» поочередно — в кафе на Кутузовском проспекте и элитном ресторане на Смоленской площади.
Бывшего депутата Госдумы от КПРФ Маевского арестовали в минувшем ноябре вместе с его бывшим
Информация о вымогательстве десятков миллионов долларов у совладельцев «Альфы» частично подтверждается постановлениями суда, опубликованными на сайте Мосгорсуда. В них отсутствует информация о потерпевших, но говорится, что Маевский и Букин обвиняются в том, что «требовали от потерпевших передачи не менее 37 миллионов долларов, а в случае отказа угрожали распространить позорящие потерпевших сведения».
На просьбу РИА Новости уточнять детали обвинения адвокаты Маевского и Букина ответили отказом. Обоим арестантам грозит до 15 лет колонии.
Следствие в свою очередь указывало, что у семьи бывшего депутата есть недвижимость за рубежом, однако защита сочла, что эти доводы «не могут использоваться в качестве обоснования для содержания его под стражей». Суд в этом споре встал на сторону следствия.
Леонид Маевский был депутатом Госдумы третьего созыва (1999−2003 годы). Как отмечает «Коммерсант», в 2005 году Маевский «временно покинул Россию», при этом в