Стало известно, что Меркель шептала во время приступа дрожи

Глава правительства Германии почувствовала недомогание во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине. На видеозаписи видно, как канцлер что-то бормочет, не глядя на финского коллегу. Эксперт уверена, что Меркель повторяла фразу «я справлюсь».
Инцидент произошел накануне, когда Меркель и Ринне слушали гимны стран. Глава финского правительства никак не отреагировал на недомогание коллеги. Позднее канцлер сообщила журналистам, что ее самочувствие в норме и поводов для беспокойства нет. При этом в четверг на встрече с премьером Дании Метте Фредериксен она слушала гимны стран сидя. СМИ сообщали, что Меркель сама попросила изменить протокол, чтобы избежать нового приступа.
Это уже третий случай недомогания у канцлера Германии за месяц. В июне ее неожиданно начало трясти во время церемонии приветствия президента Украины Владимира Зеленского в Берлине. Меркель объяснила, что ей стало плохо из-за обезвоживания. Через несколько дней ситуация повторилась во время приема у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Тогда ей предложили стакан воды, от которого она отказалась.