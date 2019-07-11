Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Атомный реактор на морском днеКак выглядит затонувшая подлодка «Комсомолец» (фото, видео)
Фоторепортажи
12Грибной канал: зачем китайцы собирают гриб-паразит
10Ландшафты, похожие на абстрактные картины
21:13 (мск), источник: РИА Новости

Стало известно, что Меркель шептала во время приступа дрожи

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Специалист по чтению по губам Джудит Хартер рассказала радиостанции Antenne Bayern о том, что канцлер Германии Ангела Меркель шептала во время третьего приступа дрожи.

Глава правительства Германии почувствовала недомогание во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине. На видеозаписи видно, как канцлер что-то бормочет, не глядя на финского коллегу. Эксперт уверена, что Меркель повторяла фразу «я справлюсь».

Во время загрузки произошла ошибка.

Инцидент произошел накануне, когда Меркель и Ринне слушали гимны стран. Глава финского правительства никак не отреагировал на недомогание коллеги. Позднее канцлер сообщила журналистам, что ее самочувствие в норме и поводов для беспокойства нет. При этом в четверг на встрече с премьером Дании Метте Фредериксен она слушала гимны стран сидя. СМИ сообщали, что Меркель сама попросила изменить протокол, чтобы избежать нового приступа.

Это уже третий случай недомогания у канцлера Германии за месяц. В июне ее неожиданно начало трясти во время церемонии приветствия президента Украины Владимира Зеленского в Берлине. Меркель объяснила, что ей стало плохо из-за обезвоживания. Через несколько дней ситуация повторилась во время приема у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Тогда ей предложили стакан воды, от которого она отказалась.

«Я в порядке»: Меркель перенесла третий приступ дрожи за месяц
Во время загрузки произошла ошибка.
04:13 (мск)© Ньюстюб
 Путин наступил на больную мозоль Запада, Сорос сломался
Зеленскому показали первого убитого из-за него мирного жителя
Путин провел телефонный разговор с Зеленским
Отцовский капитал можно будет потратить на покупку автомобиля
Названы отличия нового российского авианосца «Ламантин»
В Приморье в фотоловушку попала харза
Выпускник «школы губернаторов» назначен врио главы Севастополя
Радиация затонувшего «Комсомольца» в 800 тысяч раз выше нормы
Здоровье
Мать разглядела слезы в глазах сына и спасла его от кремации Спустя три дня после инцидента объявленный мертвым юноша уже мог говорить.
Hi-Tech
Ученые раскрыли опасность сушилок для рук Их создатели уже намереваются принять необходимые меры.
Авто
Toyota сделает ставку на новый паркетник (вместо «Короллы») Toyota изменила производственные планы на сборочной площадке совместного предприятия Mazda Toyota Manufacturing USA
Кино
Шепелев разоблачил отравление Алибасова Продюсер прошел проверку на детекторе лжи на передаче «На самом деле»
Недвижимость
Больше трети россиян оказались недовольны качеством услуг ЖКХ
Россияне стали активно скупать недвижимость в Грузии
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Обвал после бума: как рынок жилья отреагирует на новые правила строительства
Дети
Отпуск с бабушкой: за и против Перечислим самые очевидные плюсы и минусы совместного отдыха
Леди
«Лицо уже не стоит»: в сети обсуждают новое фото Пугачевой Звезда вызвала бурные обсуждения в сети.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь