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11 июля, источник: РИА Новости

В Судане произошла попытка госпереворота

ХАРТУМ, 11 июл — РИА Новости. Переходный военный совет Судана объявил в четверг о предотвращении переворота в стране.

Источник: РИА "Новости"

«Предотвращена попытка переворота», — гласит сообщение, появившееся в эфире суданского телевидения.

Никаких деталей о событии или имен попытавшихся осуществить переворот не сообщается.

Ранее военные и оппозиция провели переговоры по выходу из политического кризиса и составу суверенного совета. Согласно достигнутой договоренности, руководить советом будут поочередно военные и гражданские.

Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией Переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей.

Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.

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