11 июля, источник: РИА Новости
В Судане произошла попытка госпереворота
ХАРТУМ, 11 июл — РИА Новости. Переходный военный совет Судана объявил в четверг о предотвращении переворота в стране.
«Предотвращена попытка переворота», — гласит сообщение, появившееся в эфире суданского телевидения.
Никаких деталей о событии или имен попытавшихся осуществить переворот не сообщается.
Ранее военные и оппозиция провели переговоры по выходу из политического кризиса и составу суверенного совета. Согласно достигнутой договоренности, руководить советом будут поочередно военные и гражданские.
Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар
Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.
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